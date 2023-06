Un exagente de inteligencia dice que EEUU posee "naves intactas" de origen extraterrestre o desconocido ¿De qué va esta historia?

Importantes medios de comunicación están informando sobre las declaraciones de un exagente de la inteligencia de Estados Unidos que afirma que su gobierno ha recuperado "naves intactas" de origen no humano. En los tiempos que corren, cuando nos han advertido que la inteligencia artificial puede crear informaciones, testimonios y vídeos de apariencia real, pero totalmente falsos, tiene sentido preguntarse sobre el origen y la credibilidad de la historia.

¿Estamos ante un engaño o un experimento social? Siempre ha habidos personas que han asegurado tener conocimiento de la existencia de seres extraterrestres en la tierra, que dicen haber sido secuestradas por ellos o que han viajado en sus naves, pero sus palabras no llegaban a los medios de comunicación "serios". ¿La historia de David Grusch es diferente?

Estados Unidos "posee vehículos intactos" de "tecnología no humana"

El prestigioso diarioThe Guardian titula: "Piden a los Estados Unidos que revelen las evidencias sobre ovnis después de que se afirme que poseen vehículos alienígenas intactos". Independent dice "Informante de temas ovnis alega que el gobierno de Estados Unidos tiene naves extraterrestres intactas".

Los medios están reproduciendo el contenido de un artículo publicado en una web estadounidense Thedebrief.org, un medio de comunicación especializado en defensa, tecnología y ciencia que incluye a menudo artículos sobre los ovnis, ahora denominados oficialmente por el Pentágono, UAPs (siglas en inglés para Fenómeno Anómalo No Identificado). El artículo es firmado por dos periodistas de investigación veteranos, Leslie Kean y Ralph Blumental. La primera es una freelancer que ha colaborado con The Boston Globe y The New York Times. Es segundo fue redactor de The New York Times entre 1964 y 2009 y después ha continuado vinculado al diario neoyorquino. Ambos han escrito con anterioridad sobre ovnis.

El artículo explica que David Grusch, de 37 años de edad, fue un funcionario de alto rango de inteligencia de la fuerza aérea, con 14 años de carrera, hasta el pasado mes de abril, cuando decidió denunciar ante el inspector general de inteligencia y ante la comisión de inteligencia del Congreso de los Estados Unidos que existen proyectos secretos ilegales que están en posesión de "naves intactas" y "parcialmente intactas" de origen no humano.

La declaración, que duró 11 horas e incluye los nombres de los proyectos secretos, las ubicaciones y las personas que aún trabajan en ellos, fue jurada, por lo que en caso de mentir se enfrentaría a un proceso por un grave delito.

¿Qué dice David Grusch sobre los ovnis y los extraterrestres?

David Grush no ha visto las naves, pero asegura que ha entrevistado a las personas que trabajan en los proyectos secretos, que le han proporcionado la información. Realizó las entrevistas como parte de una investigación dentro de la UAP Task Force (Grupo de Trabajo sobre los UAP), una oficina del departamento de Defensa.

Grush no solo habla de naves, sino que asegura que ha existido una guerra fría secreta entre potencias mundiales para investigar los UAP y conseguir avances tecnológicos. “Las recuperaciones de este tipo no se limitan a los Estados Unidos. Es un fenómeno global y, sin embargo, una solución global sigue eludiéndonos”, explica en Thedebrief.

La información sobre estos vehículos está en poder de funcionarios y contratistas privados de defensa y la están ocultado ilegalmente al Congreso, afirma Grusch, que ha denunciado haber sufrido represalias por parte de funcionarios del Pentágono después de haber hablado con los congresistas.

Kean y Blumenthal han contrastado la credibilidad del testimonio con otros funcionarios. Por ejemplo, Karl E. Nell, un coronel del ejército recientemente retirado y actual ejecutivo de una empresa aeroespacial, fue el enlace del ejército para la UAP Task Force de 2021 a 2022 y trabajó con Grusch, al que califica como "irreprochable". Nell confirma que la existencia de tecnologías no humanas es una "constatación indiscutible".

Otro funcionario, cuyo nombre real no se da a conocer, que trabaja en el Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial (Nasic) ha confirmado a Kean y Blumenthal la existencia de “materiales exóticos” y agregó: “No estamos solos”.

Hay que señalar que en sus declaraciones Grusch no habla de extraterrestres, sino de "inteligencias no humanas", que pueden ser "extraterrestres o de origen desconocido".

En declaraciones posteriores a la cadena de televisión News Nation, Grusch ha añadido, sin embargo, que se han encontrado cuerpos en las naves. News Nation emitirá una entrevista a Grusch el próximo domingo.

Grusch no está solo

Grusch cuenta con el apoyo de otros exfuncionarios y militares. Entre ellos se encuentra Lue Elizondo, exmilitar y funcionario de inteligencia que dirigió una oficina del Pentágono sobre investigación sobre los UAP entre 2008 y 2017, y que en un tuit ha alabado su coraje y honestidad. Ryan Graves, expiloto de la Fuerza Armada, testigo en un importante caso ovni en 2014, y actual presidente del Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica, considera que su testimonio es creíble.

Por otra parte, la declaración de Grusch no se produce en el vacío, sino que responde a una petición de los congresistas, que en la recientemente aprobada Ley de Autorización de Defensa Nacional ofrecieron protección a los testigos que entregaran información clasificada sobre los UAP. A esta ley se acoge Grusch, que ha contratado los servicios como abogado de un exinspector general de inteligencia,

Esta ley también ordenó la creación de una nueva oficina de investigación, sucesora de la UAP Task Force, denominada AARO (siglas en inglés para Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios) y que ya ha entregado a los congresistas dos informes. En el primero de ellos, informaba haber investigado 140 casos de UAP que no podía explicar. En el segundo informe, los casos son más de 300, pero afirma que no han econtrado evidencias de un origen extraterrestre.

Por otra parte, la NASA también está investigando los UAP, pero, según explicaron sus expertos la semana pasada, se basarán únicamente en los datos obtenidos por sensores tecnológicos que están diseñando ahora.

¿Cuál es la respuesta del gobierno?

Por ahora, la administración estadounidense ha respondido con discreción a las denuncias de Grusch.

La oficina del Director de Inteligencia (ODNI) no ha querido hacer comentarios. Ante una pregunta en rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha dicho que transmitirá la pregunta al Pentágono. Por su parte, la portavoz del Pentágono, Susan Gough, ha respondido a News Nation que "hasta la fecha, AARO no ha descubierto ninguna información verificable que corrobore las afirmaciones de que haya existido en el pasado o exista actualmente algún programa relacionado con la posesión o la ingeniería inversa de materiales extraterrestres. AARO se compromete a seguir los datos y sus investigaciones dondequiera que conduzca.

AARO, en colaboración con la Oficina del Asesor Jurídico y la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea, ha establecido un proceso seguro y confidencial para que las personas presenten información para ayudar a AARO en su revisión histórica ordenada por el Congreso. La revisión histórica de registros y testimonios de AARO está en curso y debe presentarse al Congreso en junio de 2024. AARO agradece la oportunidad de hablar con cualquier empleado o contratista del gobierno anterior o actual que crea que tiene información relevante para la revisión histórica".

Sin embargo, Grudge no ha realizado la declaración a AARO, sino a la oficina del inspector general de inteligencia y a la comisión de inteligencia del Congreso.

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Supervisión del Congreso, James Comer, ha anunciado que en los próximos días se realizará una sesión dedicada a los UAP a petición de los congresistas Tim Burchet y Anna Paulina Luna. Tim Burchet es conocido por creer que el gobierno está ocultado información sobre los UAP. En el ambiente de los investigadores ufológicos se rumorea sobre la aparición de más denunciantes en las próximas semanas y meses.