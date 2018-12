El camping: la alternativa sostenible "de vuelta al pueblo"

Promoción

¿Te acuerdas de la sensación de volver al pueblo? Aquella emoción de preparar los bolsos de playa y poner rumbo a los días de verano y libertad absoluta en los que nos reencontrábamos con los amigos de siempre, olvidábamos los horarios de ciudad y conectábamos otra vez con la naturaleza.

Más que un término geográfico, la vuelta al pueblo era algo experiencial. No importaba que a unos les oliera a mar y a otros a cebada: una escapada al pueblo era siempre una vuelta a las raíces. Una invitación a andar descalzos por la hierba, a dejar la puerta de casa abierta y a celebrar cada nuevo día sin un estresante itinerario turístico. Una experiencia en la que se nos olvidaban las fechas, nuestra piel siempre estaba ensalitrada y jugábamos con los otros niños en una atmósfera segura y libre.

Una nueva vuelta al pueblo sostenible

Si lo analizamos profundamente, viajar al pueblo siempre ha sido un ejemplo de turismo sostenible. Unas vacaciones en las que cambiamos el coche por las bicis, establecemos un código de respeto colectivo, creamos una fuerte comunidad de adultos y niños, cuidamos de cada rincón y rememoramos cada día la magia del km. 0 (porque aunque no lo hagamos en ningún restaurante, disfrutar de las naranjas de la finca y la mermelada casera del vecino es algo increíblemente experiencial).

A falta de un pueblo que nos acoja en cada destino al que viajemos, This Is Camping Life es una iniciativa que reivindica la vida pueblerina desde sus propios campings, una iniciativa a tener en cuenta a la hora de planificar nuestras próximas vacaciones.

Ubicados en las encantadoras localidades de Salou, Cambrils y Vila-seca, la Pineda, y en plena naturaleza de la Costa Daurada, estos campings han sabido evolucionar hasta posicionarse como una alternativa consciente y sostenible ante modelo de turismo familiar característico de la zona.

Al contrario de la imagen que un camping suele tener, estos recintos llegan a extenderse hasta unas 30 hectáreas, y además de sus parcelas para acampar con caravana o roulotte, ofrecen bungalows tan acogedores y equipados como nuestra propia casita del pueblo.

Libertad y diversión para los más pequeños

Pero, sin duda, lo mejor no es el lujo de una cocina completa, la comodidad de un baño perfecto o el idílico porche donde celebrar cada mañana. Ni siquiera las instalaciones para cocinar una paella junto a nuestros nuevos vecinos, jugar una partida de chinchón o celebrar un mini-torneo de fútbol tan de grandes como de pequeños. Lo mejor de This is Camping Life es que permite disfrutar a nuestros hijos como cuando nosotros éramos niños, dejando a un lado la tecnología para jugar con nuevos amigos de todo tipo de edades y culturas, y divertirse a su aire en un lugar donde podemos relajarnos y saber que, aun explorando los confines del campamento, están en un entorno tan seguro como estimulante.

Estos campings están localizados a una hora de Barcelona, a pie de las playas más bonitas de la zona y tan cerca de la riqueza de los pueblos medievales como de los parajes naturales más bellos de la Costa Daurada, siendo también un enclave perfecto para visitar los famosos parques de multi-aventura o maravillarse ante la Ruta del Císter. Aunque puestos a destacar, lo más memorable de una escapada a los campings es el disfrute y el descanso que se vive desde allí.

Por eso hay que celebrar el modelo turístico de This is Camping Life. Porque ante una tendencia que nos invita a viajar de forma globalizada y poco sostenible, con ajustados programas que van de un lugar a otro sin entender la realidad de la cultura, irnos de camping nos invitan a rememorar la tranquila vida de pueblo.

Una experiencia que nos ayuda a conectar con nosotros mismos y con nuestras emociones en un entorno natural, tranquilo, más libre. Una opción de viaje en la que nuestros hijos viven de primera mano los valores de respeto, convivencia y ecología, y sobre todo, viéndoles disfrutar de las maravillas de las vacaciones en la naturaleza tal como nosotros lo hacíamos en su día.

Más información de los campings en la web www.thisiscampinglife.com