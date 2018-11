Cómo ayudar a superar una adicción

Contenido patrocinado

Las adicciones se cuelan en la vida de las personas poco a poco, sin apenas saber en qué momento comenzó todo ni comprender qué ha llevado a la persona hasta ahí. En muchas ocasiones suelen ser una vía de escape, “la vida duele y se recurre a las adicciones para tapar este dolor, vivimos en una sociedad que es muy exigente y no siempre se lleva bien esta presión social y exigencia”, explica Marta Ricondo, especialista en Conductas Adictivas de Triora Adicciones.

La adicción es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de sustancias psicoactivas, como la cocaína, el cannabis, la heroína, las pastillas y el alcohol. También se producen conductas adictivas, como son las relacionadas con las nuevas tecnologías (móviles, Internet y videojuegos) y el juego (ludopatía), que pueden convertirse en patologías. Sobre este punto, la especialista señala que hay test especializados para detectar comportamientos adictivos.

“La adicción se considera una enfermedad del cerebro porque la estructura y funcionamiento de este órgano se ven alterados. No sólo afecta a la persona que la sufre, sino que también se extiende a la familia y al círculo más íntimo del paciente”, comenta Ricondo.

Superar una adicción no es fácil y requiere más que compromiso por parte del paciente, se requiere el apoyo de un equipo profesional y especializado en rehabilitación de adicciones.

“Para poder ayudar a alguien con problemas de adicción, es necesario comprender que la persona ya no está en una posición de control sobre sí misma y posiblemente ha desarrollado la necesidad de consumir una determinada sustancia o repetir un comportamiento que afecta diferentes áreas de su vida”, señala la especialista.

Ricondo explica que en la mayoría de los casos, la familia directa o los amigos más cercanos son los impulsores de la toma de conciencia del problema por parte de la persona y la aceptación de ayuda para recuperarse. Sin embargo, no siempre son claros los pasos a seguir y por esto es importante consultar con expertos que les aconsejen sobre el proceso.

Una de las decisiones más importantes que se deben tomar cuando se está en esta situación es cómo elegir el mejor centro de tratamiento y rehabilitación de adicciones.

El momento es ahora

Superar la adicción y, lo que es más importante, aprender a vivir con esta situación es posible. Para lograrlo es necesario, en primer lugar, que la persona esté dispuesta a cambiar su forma de vida. Una vez que se da este primer paso, la labor de apoyo y guía que proporciona un equipo de profesionales es vital para que las personas que padecen esta enfermedad puedan recuperar el sentido de su vida.

“Durante el tratamiento, el equipo médico-terapéutico le ayudará a la persona a desarrollar una mayor conciencia de sí mismo y comprender mejor su problema de adicción, desarrollar nuevos patrones de comportamiento y adquirir habilidades para comprender mejor su entorno y evitar una recaída”, expresa la experta.

El proceso de recuperación

Una vez que el paciente ha aceptado su problema y ha iniciado el proceso de recuperación, de la mano de un equipo médico-terapéutico con amplia experiencia, se deben seguir una serie de pasos.

Para Ricondo la clave está en “mostrar a los pacientes una nueva forma de ver la vida y recuperarla. En nuestro caso en Triora Adicciones, aplicamos un modelo de tratamiento integral que involucra los pilares fundamentales del bienestar de la persona: cuerpo, mente y valores, pero también involucramos a las familias dentro del tratamiento”.

La experta señala que en Triora dividen en cinco pasos la recuperación de una adicción que requiera internamiento, como podría ser alcoholismo, adicción a la cocaína, cannabis o heroína, en estados avanzados:

Entrevista inicial: en Triora es gratuita. En esta entrevista se pretende entender la situación de la persona y valorar si está dispuesta a recuperarse. Desintoxicación: esta etapa es importante para poder iniciar con el tratamiento de rehabilitación de adicciones. La persona necesita estar limpia y sobria, y debe hacerse bajo supervisión médica porque dejar una adicción de golpe puede ser peligroso para la persona. Tratamiento: aceptar la ayuda es importante para rehabilitarse, durante el tratamiento la persona desarrolla un mayor conocimiento de sí misma y aprende nuevos comportamientos. Vuelta a casa: la reincorporación a la vida diaria es un paso muy importante para las personas que sufren adicciones, por primera vez desde su tratamiento, podrán poner en práctica lo aprendido durante su estancia en la clínica y valorar si se sienten preparados para dar el paso. Seguimiento: en el caso de Triora, una vez completado el tratamiento, la persona puede continuar vinculada a la clínica y al equipo médico. Triora ofrece grupos de apoyo y consultas ambulatorias para que la persona pueda seguir reforzando su rehabilitación a lo largo de su vida.

El rol de las familias y el post tratamiento

Ser familiar o amigo de una persona con adicciones genera mucha presión, estrés y sentimiento de impotencia, porque la rehabilitación no depende de ellos.

“Las personas que rodean a una persona con problemas de adicción sufren mucho y no comprenden por qué su ser querido no puede dejar de beber, consumir drogas, apostar o jugar, y por mucho que quieran ayudarle no pueden hacer nada si la persona no acepta su problema”, comenta Ricondo.

Sin embargo, a pesar de esta incapacidad inicial, una vez que la persona con problemas de adicción decide tratarse, su familia y seres queridos desempeñan un rol fundamental.

“Precisamente por esto, es importante que las familias formen parte del tratamiento, porque esta inclusión genera grandes beneficios en la recuperación”, asegura la experta, “ya que logran comprender cómo funciona la enfermedad y cómo pueden convivir con la persona. En Triora proporcionamos apoyo profesional y confidencial a familiares, parejas y amigos de personas con un problema de adicción porque sabemos el beneficio que tiene para ambas partes”, concluye Ricondo.

Superada la tormenta, una de las principales preocupaciones de la familia es una eventual recaída de su ser querido. Según la experta, un buen tratamiento y centro de rehabilitación no permitirá que la persona se reincorpore a la sociedad en solitario.

“Una vez superado el tratamiento queda dar el último gran paso, el de la vuelta a la vida real. Es el momento en que el paciente aplica todo lo que se ha aprendido durante el tratamiento y se enfrentará de nuevo a situaciones complicadas. Este nuevo camino no debe recorrerse solo, en este momento el apoyo es más importante que nunca, y así lo vemos en Triora Adicciones”, señala la experta.

Desde las clínicas de tratamiento como Triora, se comprende la relevancia de este momento y, por ello, proporcionan un seguimiento personalizado y herramientas para apoyar a la persona a recuperar el sentido para su vida.

Triora Adicciones cuenta con dos Clínicas de Tratamiento y Rehabilitación de Adicciones en Alicante y Málaga. La primera consulta es gratuita.

