Cuida tu salud bucal con pastas de dientes naturales

La rutina de la higiene dental es una de las más básicas, de las que más repetimos a lo largo del día y de nuestra vida. Si nos cepillamos los dientes tres veces al día, al cabo del año lo habremos hecho 1.095 veces. Y siempre pensamos en cambiar el cepillo cada cierto tiempo, en utilizar hilo dental, un enjuague, en realizar visitas periódicas al dentista… pero ¿qué pasa con la pasta dentífrica?

Cada vez más consumidores se preguntan con qué ingredientes está elaborada y cómo afecta a su boca y al medio ambiente. Aunque no la traguemos directamente, a través de la mucosa bucal nuestro cuerpo puede llegar a absorber parte de las sustancias que componen el dentífrico. Flúor, triclosán, lauril sulfato sódico (SLS), parabenos, dietanolamina, colorantes sintéticos… Demasiados sintéticos para algo tan habitual. ¿Existe alguna alternativa?

Natural, eficaz y respetuoso

Aunar en un producto la máxima protección y cuidado, y un respeto por el cuerpo y por el entorno parece casi una utopía, pero Weleda ofrece al consumidor una alternativa 100% natural, eficaz y segura, que cuida la salud bucodental a la vez que respeta el medio ambiente.

Con las mejores sustancias naturales y bio, elabora un producto que responde a un concepto de salud bucodental respetuoso con el equilibrio natural de la boca y que asegura una limpieza profunda y protectora.

La eficacia de sus pastas dentífricas ha sido testada. Se elaboran sin azúcares ni flúor añadido (este es un ingrediente regulado por la UE) y llevan un 0% de sustancias sintéticas, es decir que están elaboradas sin edulcorantes artificiales, tensoactivos sintéticos, conservantes, colorantes, perfumes sintéticos ni sustancias de origen petroquímico. Además, son aptas para celiacos.

La pasta salina, producto estrella

La pasta dentífrica salina no contiene flúor añadido y se elabora con sal marina, que estimula el flujo de saliva y favorece la autolimpieza fisiológica. Lleva también bicarbonato sódico natural, que se demuestra eficaz contra la caries y el sarro ya que neutraliza los ácidos nocivos que contribuyen al crecimiento de bacterias. La mirra y la ratania alivian y fortalecen el tejido bucal, lo que ayuda a prevenir el retroceso de las encías.

El gel dentífrico vegetal combina las mejores plantas medicinales para quienes padecen dientes y encías delicadas. La manzanilla, la mirra y la ratania ayudan a reforzar nuestra salud bucal y a conservar el equilibrio natural, mientras que la sílice limpia sin dañar el esmalte, todo con un suave aroma a menta.

La pasta de caléndula se elabora sin mentol y en su lugar se apuesta por el hinojo, lo que unido a los extractos de plantas medicinales y minerales que posee la convierten en perfecta para personas que siguen un tratamiento homeopático.

Un gel eficaz para los niños

También con extracto de caléndula Weleda elabora un apreciado gel dentífrico para niños, formulado para los dientes de leche aunque puede utilizarse también en los definitivos. Está pensado para eliminar la placa bacteriana y prevenir la caries, es suave y fresco pero no lleva azúcar ni flúor añadido. Al no resultar demasiado dulce no acostumbra a los niños a sabores artificiales y azucarados. Y si lo ingieren accidentalmente no representa ningún riesgo para ellos.

El gel de salvia para encías refresca y cuida las encías sensibles. Lleva también manzanilla y es apto para celiacos.

La ratania, mucho más que un ingrediente

Entre los productos estrella para el cuidado de las encías se encuentran la pasta y el agua de ratania. La ratania es una planta cuyas raíces son ricas en sustancias que protegen y fortalecen las encías delicadas, además de poseer propiedades antibacterianas naturales.

Usada tradicionalmente por las poblaciones andinas de Perú para el cuidado de los dientes, la ratania es una planta en peligro de extinción, razón por la cual Weleda promueve un proyecto de recolección silvestre controlada en esa zona, y contribuye así a la supervivencia de esta valiosa planta.

