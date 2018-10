Productos bio para una piel natural

Contenido patrocinado

Vitaminas A, C y E, minerales, aminoácidos y Omega 5 que favorecen los procesos de regeneración de la piel para devolver vitalidad y firmeza a la piel; estimulación de la síntesis de colágeno y elastina para su elasticidad, ácido punícico que es el escudo perfecto contra los radicales libres, las sustancias que desencadenan los procesos de envejecimiento… La lista de virtudes de la granada y el aceite de sus semillas parece sacada de una receta milagrosa, y sin embargo hasta los Persas sabían de sus beneficios. Así que Weleda ha seguido sus pasos, de la misma forma natural que lo hacían ellos.

Y es que aunque parece haberse convertido en la fruta de moda en lo que a cuidados de la piel se refiere, lo cierto es que nuestros ancestros ya la mencionaban, incluso la mitología griega decía que el primer árbol lo plantó Afrodita, diosa del amor y la Belleza, y sus frutos seducían a cualquiera. Sea como fuere, la realidad es que el aceite de granada se ha convertido en uno de los imprescindibles en nuestra rutina de belleza, y Weleda, la marca de cosmética natural y bio, ha logrado concentrar todas esas virtudes de las semillas en su Línea Facial de Granada.

El aceite se obtiene de las semillas mediante un proceso de prensado en frío, garantizando las propiedades y su conservación. Pero su cuidadoso tratamiento comienza en el cultivo y la recolección, pues proceden de un comercio justo en Turquía sin pesticidas ni herbicidas. De esta forma se mantienen intactos sus beneficios, un auténtico boost de nutrientes para la piel.

La cosmética natural de Weleda resulta eficaz porque procede de ingredientes 100% naturales, sin derivados del petróleo, ni parebenos ni perfumes sintéticos, una apuesta por el cuidado natural, que queda reflejada en los cuatro productos estrella de la Línea Facial de Granada Bio y que ralentizan el proceso del envejecimiento cutáneo.

Sérum para una hidratación intensiva

El sérum reafirmante es un conjunto antioxidante no graso que aporta al instante una hidratación intensiva y duradera, atenuando los signos de la edad. Su concentración de sustancias naturales, como el zumo de granada, estimula la renovación celular y mejora la elasticidad. Aplicado antes de la crema de día y crema de noche de Granada, potencia sus efectos.

Pon freno al envejecimiento con la crema de día

La crema de día reafirmante es un compuesto nutritivo rico en antioxidantes naturales que atenúa los signos del envejecimiento cutáneo. Gracias a sus valiosos aceites biológicos de granada, macadamia y argán, estimula la renovación celular y protege la piel de las agresiones externas. Deja la piel tersa y radiante durante todo el día.

Regeneración activa durante la noche

La crema de noche reafirmante aporta regeneración activa durante el sueño. Con aceites biológicos de argán y germen de trigo, nutre la piel de forma intensiva, estimula la renovación celular y mejora la elasticidad, de forma que la piel despierta más firme y protegida.

Protege el contorno de ojos

El contorno de ojos reafirmante es una ligera crema sin perfume que atenúa arrugas y reafirma la piel, gracias a los principios activos que aportan los aceites biológicos de granada, macadamia y argán. Protege la zona sensible del contorno de ojos de las agresiones externas.

Certificados por NaTrue, el sello de calidad más completo y exigente para cosmética Natural y BIO a nivel mundial, y acreditada por la Union for Ethical BioTrade (UEBT) que asegura el comercio justo y el uso responsable de recursos naturales, Weleda es una marca cuyos productos apuestan por un cuidado natural que no agrede el medioambiente. Con sus productos, no solo cuidamos nuestra piel, además estamos contribuyendo a respetar y mantener la naturaleza.