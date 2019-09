Actualmente, en el mundo hay 70,8 millones de personas desplazadas forzosamente a causa de la violencia o la persecución, una problemática de escala global cuyas cifras van en aumento año tras año. El Comité español de ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, se creó en España hace 25 años con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre esta causa y poner a nuestra disposición todas las alternativas de colaboración económica existentes, entre ellas, el testamento solidario.

Hablamos con Natalia Ayanegui, responsable de esta área en el Comité español de ACNUR.

—¿Qué es el testamento solidario?

—Se trata de la posibilidad de incluir a una o varias ONG en la parte de libre disposición del testamento. Es una opción más para aquellas personas comprometidas que desean seguir ayudando en coherencia con sus valores, al incluir la solidaridad en sus últimas voluntades. Sin embargo, es un tipo de donación todavía poco conocida en España en comparación con otros países de cultura filantrópica más desarrollada.

—¿Es sencillo hacerlo?

—Sí, lo es, además es un proceso rápido, económico (40-50 €) y flexible, ya que se puede modificar en el futuro. La inclusión solidaria se puede hacer en forma de herencia (un porcentaje) o legado (una cantidad de dinero específica o un bien concreto, que la ONG venderá para transformar en ayuda).

—¿Qué más debo tener en cuenta?

—Que no afecta nunca a las partes de las legítimas correspondientes de los herederos forzosos. Además, las ONG no pagan impuesto de sucesiones, así que lo que dones será íntegro. No hay cantidad mínima, igual que no la hay para donar en vida. Aquello que pueda transformarse en ayuda del modo más sencillo y eficiente es la mejor forma de inclusión.

Ayuda a ACNUR

Tu solidaridad puede transformarse en ayuda en el futuro:

Con 3.300€: 1 mes de tratamiento de malnutrición para 100 menores refugiados.

Con 12.000€: matricular a 300 niños y niñas refugiados en la escuela primaria.

Con 32.400€: construir 4 centros de atención médica en campos de refugiados.

Con 52.000€: dar acceso a formación y empleo a 30 mujeres refugiadas.

Con 125.000€: refugios de emergencia para 300 familias.

Puedes informarte sin compromiso a través del Comité español de ACNUR en www.dejalomejordeti.org o llamando al teléfono 900 900 929.