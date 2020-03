21 libros de poesía para cultivar (y cuidar) la mente

14 / 21

Chocar con algo, de Erika Martínez (Pre-Textos, 2018). Este libro es política en el buen sentido de la palabra: reflexiona, plantea, reivindica. Y es poesía, también, en su mejor sentido: canta, pero su canto es complejo.

Este libro no solo es un punto de inflexión en la trayectoria poética de Erika Martínez (da la impresión de que ha calibrado mejor que nunca su tono que se volvía a veces algo frío, inmune a la emoción: eso aquí no pasa nunca), sino, sobre todo, un cimiento más de una poesía española más del pensamiento activo que de la pasiva reescritura autoreferencial, que con suerte seguirá convirtiendo la poesía en una máquina de pensarnos que nos sirva para ser mejores, y no para admirar, cada vez con más arrobo, los pliegues de nuestro lírico ombligo.

