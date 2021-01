Cómo ser imperfectamente felices

Cuando estamos en medio de un paisaje exuberante y variado todo a nuestro alrededor se muestra como si estuviera poseído de secretas armonías: los troncos rugosos en cuyo interior discurre la savia, las hojas que transparentan la luz del sol y la aprovechan para iniciar el ciclo de la vida, los insectos que ayudan a convertir los desechos en materia orgánica fértil, el dulce o grave canto de aves que apenas si logramos ver unos segundos, las huellas que han dejado pequeños mamíferos que viven agazapados...

Todo se integra en el paisaje de una manera que podemos calificar de perfecta. Pero si nos acercamos con nuestras más potentes herramientas –el conocimiento y la tecnología– el todo armonioso se va disgregando y vemos fuerzas caóticas detrás de esa eclosión de diversidad. Hasta las piedras están en proceso de transformación sin dejar de ser perfectas por ello.

Tanta variedad, perfecta en sí misma por la manera en que se ha enhebrado hasta formar un conjunto, un ecosistema, convive en un equilibrio inestable y es fruto de una anomalía, una imperfección a la que debemos la vida: la replicación imperfecta del ADN, que impide que existan dos seres iguales.

Gracias a ella, y a la fuerza selectiva y creadora de la evolución, podemos sentarnos en un tronco y contemplar lo que nos rodea como si fuera un lienzo armónico. Si el código genético se replicara sin error estaríamos en algún limbo pero, desde luego, no aquí.

Algo no muy diferente ocurre con el gran arte. Cualquier pintura de los últimos años de Velázquez, por ejemplo, se muestra ante nosotros como una obra perfecta. Todo casa con todo, sin que se transparenten las dificultades o las dudas del artista cuando las creó. ¿Acaso no las tuvo?

Por supuesto que sí. Sus obras sometidas a rayos X muestran las correcciones en el dibujo, y al mirarlas de cerca contemplamos la fina capa de pinceladas ligeras que se suceden y superponen, con una maestría tan grande que parece que acuden todas instintivamente al lugar adecuado, como las manos de un masajista experto. Sin embargo, algunas de ellas corrigen a otras de manera casi imperceptible; son como notas disonantes acopladas a una melodía que mejora con ellas.

Nada de eso vemos si nos apartamos del lienzo un par de metros. Ante nuestros ojos solo aparece el perfecto teatro de la vida de Las Meninas o la perfecta conciliación de mito y mundo palpable en La fábula de Aracné (Las hilanderas).

El escritor holandés Janwillem van de Wetering decía que todo lo que sabía de la elegancia de la imperfección lo había aprendido de un hermoso plato de porcelana adquirido en Kyoto.

Tenía los bordes desportillados, aunque era nuevo, para que luciera así su mensaje: la utilidad no está supeditada a la perfección. Eso responde a la estética zen denominada wabi-sabi, que encuentra la belleza en objetos imperfectos, ligados a la naturaleza.

Las cosas wabi-sabi conservan la calidez y la sencillez de los procesos naturales y mantienen un aire de melancolía y armonía. Es una estética que no busca soluciones universales, sino personales, y no pretende una belleza grandiosa o indestructible, sino que representa las cosas en evolución desde o hacia la nada.

Como vemos, la vida obra a partir de las imperfecciones y la creación artística igual. Sin embargo, en la vida de cada uno la imperfección parece ser una lacra.

Se nos repite que hemos de buscar la "excelencia" en lo que hacemos, palabra que suena en nuestros oídos como la nota que hay que obtener a final de curso; y se nos dice de muchas formas que hemos de parecernos, no ya a nuestros padres, sino a estereotipos de perfección, vacuos e irreales, como el de la supermujer o el del triunfador, u otros tantos modelos que nos encorsetan y que solo generan frustración en quienes los interiorizan.

Esas construcciones sociales echan raíces en la mente como formas ideales de ser y de comportarse, y adquieren tal fuerza que son seguramente el origen de comportamientos perfeccionistas insanos, cada vez más frecuentes entre nosotros. Es el caso de:

En la obsesión por la perfección hay algo de exhibición y de reto personal, dos características propias de un tiempo como el nuestro, que ha llevado la competencia a todos los órdenes de la vida y que ha hecho de la exposición ante los demás casi una filosofía de vida.

Pero no solo eso. En esa pulsión hay algo también que caracteriza a nuestra civilización: el afán de control, de poseer la realidad y modelarla a la propia satisfacción, lo que es una prueba de la inseguridad que maniata a nuestras sociedades masificadas y tecnificadas, dependientes en casi todo de "protocolos de actuación" que pretenden hacer previsible cualquier acontecer.

Algo parecido a lo que les ocurre a las personas enganchadas al perfeccionismo, incapaces de dejar que la vida fluya tal cual es y que pretenden dominarla con todo tipo de obsesiones. En vano, claro, porque la realidad siempre acaba desbordando los cauces que se le ponen.

Por eso se puede decir que no hay perfeccionismo feliz, como no hay sociedad a salvo de todo: no hay forma de encapsular la realidad a la única y propia conveniencia.