Cómo convertir tu fragilidad en fortaleza

Nace un niño: lo cuidamos al máximo. No sabemos cómo va a ser de mayor, pero nos despierta un gran amor y le prodigamos todo el cariño y el mimo. ¿Por qué lo hacemos?

Su extrema vulnerabilidad y pureza nos conmueven, unidas a la cercanía del recién nacido a algo singular. Preservamos la vida y en esto coincidimos con nuestros amigos los animales.

Los seres humanos, además, solemos sentir amor y empatía hacia cosas delicadas e indefensas. Expresamos así nuestra sensibilidad, que nos humaniza y nos habla de la atención que lo frágil despierta en nosotros.

La fragilidad de la vida se expresa en su misma provisionalidad; de instante en instante y por todas partes aparece y desaparece el aroma de la flor, la abeja que la liba y poliniza, el sabor de las cerezas, o el de un suflé que pronto dejará de serlo, la primera semilla que brota en un campo de lava, la ecografía del bebé.

Y aunque crezcamos, seguimos siendo frágiles: San Pablo decía que llevamos un tesoro de gracia en vasos de barro.

Chuang Tzu recuerda que "la vida no es otra cosa que polvo que se nos ha adherido", y que es mejor no entregarse a las cosas, porque de lo contrario "entrarán en ti y te encontrarás con que no tienes sitio para ti mismo".