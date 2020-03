Los niños son maestros del lenguaje no verbal: ¿cuidas el tuyo?

Los gestos, las expresiones faciales, la postura corporal o la mirada, conforman el lenguaje no verbal, una forma de comunicación que complementa a la palabra y que dice de nosotros mucho más de lo que pensamos.

De hecho, Barbara y Allan Pease, en su mítico libro El lenguaje del cuerpo, afirmaban que la mayor parte de nuestra comunicación es no verbal.

Pensemos que, evolutivamente hablando, el lenguaje no verbal apareció de mucho antes que el verbal.

Para nuestros antepasados homínidos, el poder captar las intenciones de los animales que habitaban en su zona suponía una cuestión de vida o muerte. Leer los gestos de los depredadores les ayudaba a decidir, en fracciones de segundo, si iban a ser atacados o no.

Seguro que has notado que los bebés se sienten muy cómodos con algunas personas, mientras que con otras se muestran inquietos e intranquilos.

Evidentemente, los niños reaccionan ante los diferentes tonos de voz, pero gran parte de este sexto sentido de los bebés para “filtrar” a las personas también se debe a su capacidad para captar el lenguaje no verbal.

Durante los primeros 6 o 7 años de vida, en los que aún no se ha desarrollado del todo el pensamiento racional, el cerebro medio, el intuitivo, es el que predomina y, precisamente, ahí es donde se procesa el lenguaje no verbal.

Por este motivo, debemos prestar especial atención a cómo nos comunicamos gestual y corporalmente con los niños.

Los gestos o las miradas que utilicemos pueden impactarles tanto o más que las palabras. Tengamos en cuenta que, cuanto más pequeños, más emocionales e intuitivos son, por lo que el lenguaje no verbal deja mucha más huella, en ellos, que las palabras.

Esta especial sensibilidad hacia los gestos puede influir positiva o negativamente en la psique de los niños.

En mi consulta, muchas personas me explican que sus padres nunca les pegaron ni les gritaron porque “con una mirada, te dejaban paralizada”. Imaginemos cómo se debe sentir de vulnerable un bebé o un niño pequeño al recibir una mirada tan cruel de la persona que ama y tiene que proteger su vida. Obviamente, esto deja huella en los adultos.

A este tipo de manipulaciones y control a través del lenguaje no verbal, al no ser tan llamativas, no se les da tanta importancia como, por ejemplo, a un bofetón, porque no dejan una huella física. Sin embargo, el efecto sobre la personalidad de una persona puede ser igual de demoledor.