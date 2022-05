Los mejores libros para entender el amor

2 / 10

Bajo la misma estrella. John Green

Bajo la misma estrella. John Green es la novela que ha catapultado a John Green al éxito. A Hazel y a Gus les gustaría tener vidas más corrientes. Algunos dirían que no han nacido con estrella, que su mundo es injusto. Hazel y Gus son solo adolescentes, pero si algo les ha enseñado el cáncer que ambos padecen es que no hay tiempo para lamentaciones, porque, nos guste o no, solo existe el hoy y el ahora.

Y por ello, con la intención de hacer realidad el mayor deseo de Hazel –conocer a su escritor favorito–, cruzarán juntos el Atlántico para vivir una aventura contrarreloj, tan catártica como desgarradora. Destino: Amsterdam, el lugar donde reside el enigmático y malhumorado escritor, la única persona que tal vez pueda ayudarles a ordenar las piezas del enorme puzle del que forman parte...

Un libro sobre el amor a pesar de la muerte

Una historia que explora cuán exquisita y trágica puede ser la aventura de saberse vivo y querer a alguien. Emotiva, irónica y afilada. Una novela teñida de humor y de tragedia que habla de nuestra capacidad para soñar incluso en las circunstancias más difíciles.