Un psicólogo finlandés revela el GRAN secreto: estas son las 5 frases que te harán conectar con la esencia de la felicidad

Durante seis años consecutivos Finlandia ha encabezado la lista como el país más feliz del mundo. ¿Cuál es el secreto de los habitantes de este país para lograr sostener este preciado título? Frank Martela, filósofo finlandés y destacado investigador en psicología que se dedica a estudiar los fundamentos de la felicidad, ha podido comprobar qué es lo importante en la vida que nos convierte en personas verdaderamente felices y ha revelado en la CNBC las 5 frases que resumen la esencia de una persona feliz en Finlandia. ¡Toma nota de estas 5 frases que resumen el fundamento de la felicidad!

Las 5 frases que te conectan con la esencia de la felicidad

Frank Martel –autor de "Una vida maravillosa. Por qué necesitamos comprender el sentido de la existencia", renombrado filósofo y destacado investigador en psicología finlandés– sugiere que la felicidad consiste en descubrir cómo hallarle sentido a la vida, cómo hacer que nuestra existencia sea significativa. Según Martel, tras haber estudiado este aspecto, ha comprendido que el sentido de la vida se resume en estas 5 frases.

1. "Vive para ti mismo, no para las expectativas de otros"

Según Martel, en Finlandia las personas experimentan menos ansiedad por el estatus social porque las personas no se preocupan tanto por encajar en lo que convencionalmente se define como una vida de éxito. Lo que sugiere este psicólogo es que puede ser mucho más feliz una persona que se dedica a lo que le gusta –aunque sea una profesión que no se vincula con el éxito– que un médico no lo es por vocación sino porque alguien le sugirió serlo o porque creyó que que esa era una carrera de éxito. Incluso un trabajo significativo puede resultar vacío si no se hace con pasión o entusiasmo.

¿Quieres ser feliz? Piensa en lo que realmente te hace feliz a ti, en lo que te emociona, y valora qué cosas estás haciendo para encajar en el modelo de éxito que nos han vendido que, en realidad, no te llenan. Quizá es el momento de hacer algunos cambios en tu vida.

2. "Conviértete en un experto y comparte tu conocimiento"

Este psicólogo de Finlandia nos recuerda que una de las mejores maneras de tener un propósito de vida para sentirnos más felices es encontrar un trabajo o un hobby que te haga sentir pleno.

¿Cómo lograrlo? Según Martel, debe ser una actividad en la que nos podamos desarrollar y que pueda ser compartida con la comunidad. Para ello, el trabajo o hobby debe cumplir con tres requisitos fundamentales: que seamos bueno en ello, que nos apasione y que tenga un impacto positivo en los demás. ¿Se te ocurre algo? ¡Empieza a practicarlo y llegarás a ser mucho más feliz!

3. "Practica actos de bondad aleatorios"

Frank Martela ha comprobado que generar lazos profundos con los demás regala altas dosis de felicidad. Y lo ha comprobado empíricamente con un ejercicio que repite con sus alumnos de la Universidad cada curso: les anima a llevar a cabo tres actos aleatorios de amabilidad al día. Puede ser algo sencillo como ayudar a un turista a encontrar un camino, ceder el asiento en el autobús a una persona que lo necesita o pasar una ratito con alguien que necesita compañía.

Si te animas a poner en práctica este ejercicio observarás como experimentas bienestar de forma instantánea. Además, a largo plazo tu salud física y mental te lo agradecerá, puesto que los estudios han demostrado que las personas que que brindan apoyo emocional a las personas de su entorno tienen mejor salud y se sienten mejor.

4. "Sé un buen vecino"

"Talkoot" es una antigua palabra finlandesa que significa "trabajar juntos para lograr algo que no se podría hacer solo". Tiene su origen en una tradición del pasado –que actualmente sigue vigente en Finlandia– entre las personas del país que se dedicaban a la agricultura o la ganadería. Cuando alguien tenía un proyecto importante en su granja, como construir un techo para el granero, organizaban un "talkoot". Los vecinos se reunían voluntariamente y trabajaban juntos durante un día para ayudar, y luego celebraban con comida y bebida.

Esto se sigue practicando en Finlandia entre los vecinos. Se reúnen, por ejemplo, para plantar árboles en la calle y por la noche sacan las mesas y las sillas a la calle para compartir algo de comida y bebida y pasar un buen rato.

Dice Frank Martela que esto explica por qué los finlandeses suelen tener una actitud positiva hacia las responsabilidades cívicas, como el pago de impuestos. Lo ven como algo esencial para el bienestar de todos y eso repercute en su felicidad. Adoptar esta tradición y sugerirla en nuestro vecindario puede ser una manera agradable de mejorar algún aspecto en la comunidad y, de paso, disfrutar de un buen momento.

5. "Acepta los momentos de tranquilidad compartida"

El psicólogo Finlandés nos recuerda un proverbio finlandés: "La palabra es plata, pero el silencio es oro". Se refiere al hecho que muchas veces no necesitamos hacer grandes cosas para conectar con otras personas. Estar juntos en silencio es suficiente para generar una sensación de conexión y amor.

En Finlandia suelen disfrutar de la sauna con familiares o amigos en silencio mientras observan la naturaleza, escuchan el cantar de los pájaros o el sonido del viento. Piensa en cómo recrear esta costumbre Finlandesa. Puedes, por ejemplo, sentarte con alguien durante un atardecer y ver caer el sol o disfrutar de un ratito con alguien frente al mar y observar el ir y venir de las olas. No hace falta decir nada: solo trata de conectar con la naturaleza y con las personas que te rodeen.