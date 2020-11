¿Es mejor hablar o callar? Cuando el silencio es saludable

Ojalá pudiera expresar y trasmitir aquí la importancia del silencio, y vosotros, los lectores, saber leer el significado de un papel en blanco.

El conocimiento de la palabra escrita y hablada y la sabiduría del silencio: el complicado proceso del habla, la recepción del sonido por ambos oídos, la formación del significado de la palabra en la corteza cerebral, la capacidad de recibirla, comprenderla y transmitirla, con la laringe o con la mano, y las teclas que ahora pulso, el valor de saber recibir, comprender y transmitir estas palabras y los silencios…

Me viene a la mente el tao: el que habla no sabe y el que sabe no habla.