4 delicias de Grecia 100% vegetales

Cocina raw

En la cultura griega rompen los platos deliberadamente y abundan los dioses relacionados con la cocina, la agricultura sigue siendo un pilar de la economía y su gastronomía –bien mediterránea y con marcada influencia oriental y árabe– es sinónimo de calidad y disfrute. ¿Cómo no podía inspirarnos Grecia?

Las enseñanzas de Pitágoras más allá de las matemáticas

Podría seguir hablando de su cocina, pero prefiero destacar las enseñanzas de Pitágoras, uno de los personajes griegos que más ha influido en lo que hoy denominamos vida saludable.

Se le suele conocer como filósofo, matemático y físico, e influyó enormemente en la música, la medicina y la astronomía. Pero además compartía su estilo de vida basado en una visión naturista, hasta el punto de que antiguamente los vegetarianos eran llamados pitagóricos.

Pitágoras tenía en cuenta las leyes universales que rigen la vida y el comportamiento. Entre ellas, no comer cadáveres; es decir, no matar animales, no alimentar nuestra vida con la muerte y el sufrimiento de otros. Mientras el hombre siga cometiendo ese acto injusto de comer a otros animales, decía, la guerra y los conflictos entre los seres no cesarán.

Qué interesante es poder entender el presente según lo que pasó en la historia. Y qué importante es desvelar lo que la historia nos dice o nos oculta. Teniendo en cuenta solo esto, te invito a sacar conclusiones de estos mensajes y a considerar de qué manera siguen siendo válidos hoy.

Menú con inspiración griega

Las culturas conforman lo que somos, pero a la vez nosotros podemos crear o modificar las culturas en que nacemos y nos movemos. ¿Y qué mejor que llevar el mensaje de respeto por todos los seres vivos que habitan la Tierra a las celebraciones festivas de este mes de diciembre? Y hacerlo con platos saludables y sabrosos inspirados en la cocina griega.

Mi agradecimiento a la cocina griega por sus enseñanzas, por lo que dejas y has dejado al mundo. Te rindo homenaje y reconocimiento creando nuevas alquimias basadas en el concepto de raw food o "comida viva", utilizando procesos naturales y técnicas ancestrales para activar, potenciar o preservar los nutrientes de los ingredientes.