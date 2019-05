Muhammaraw, el paté árabe de pimientos y nueces ¡en raw!

Muy fácil

El muhammara, un paté vegetal a base de pimientos rojos asados y nueces, tiene su origen en Siria. Es una crema untable perfecta para utilizar como entrante o como tentempié.

EI pimiento es uno de los alimentos más ricos en vitamina C que existen: 100 g de pimiento rojo aportan nada menos que 200 mg de vitamina C. Esto es más del doble de las necesidades diarias y el triple de la dosis de vitamina C que aportan las naranjas.

Se trata de un alimento con un potente poder antioxidante que previene las enfermedades crónicas y degenerativas.

Versión creativa del muhammara

Otro de sus ingredientes principales son las nueces. Este fruto seco es el que contiene más omega-3 de todos. Además, posee una equilibrada relación de 5:1 entre omega-3 y onega-6.

También destaca su contenido en vitamina E que aporta un plus de poder antioxidante a la receta.

Ingredientes para 8 personas

250 g de nueces (previamente remojadas en agua de 8 a 12 horas)

300 g de pimiento rojo

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de pimentón

1 diente de ajo

60 ml de zumo de limón

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharadita de sal marina

Preparación (20 min + tiempo de remojo)

Cuela y lava las nueces. Tritúralas con el resto de los ingredientes hasta lograr una consistencia cremosa.

Recomendaciones