Finger Food: 5 recetas para comer con los dedos

Gourmet práctico y vegetal

Bocados veganos para disfrutar con las manos

El concepto finger food nace de la necesidad de unir la comida gourmet con la cocina práctica. La idea es que el comensal pueda servirse en un plato comunitario y no necesite ninguna herramienta para llevarse el "plato" a la boca: ni cubiertos, ni plato, ni nada.

En muchas ocasiones, uno de los ingredientes actúa como recipiente e incluso como cubierto. La idea es que sean recetas fáciles y rápidas de ejecutar para liberar las cocinas en situaciones en las que estas están saturadas: puede ser un banquete de 300 personas o una cena en casa con amigos.

Suelen ser comidas informales, servidas en bufé, pensadas para compartir y crear una complicidad entre los comensales.

Se buscan combinaciones originales y suelen tener texturas crujientes, que crean una sensación de diversión instantánea. La idea es sintetizar todos los sabores de un plato en uno o dos bocados.

Tendencia en la alta cocina

En lo gastronómico, podemos decir que fueron Ferran Adrià y el equipo del restaurante El Bulli los que comenzaron a apostar por este tipo de experiencias alrededor de la alta cocina, creando un menú degustación en el que muchos de los platos podían cogerse con los dedos. Rompían así con la tirantez de la alta cocina francesa dejando que dominaran las influencias asiáticas.

Hoy en día, muchos grandes cocineros siguen la tendencia. Entre ellos, Andoni Luis Aduriz y el equipo de Mugaritz, que ofrecen un menú en el que domina la ausencia de cubiertos, lo que consigue acercar al comensal a la esencia de su cocina.

No es nuevo

En sociedades como la India, comer con las manos es un acto de acercamiento y agradecimiento a la naturaleza.

Un concepto similiar se emplea en la cocina dulce, con los famosos petit four, que son pequeñas elaboraciones dulces diseñadas para comer con los dedos y una mínima elaboración, por lo que se sirven al final de los menús como cortesía.

Y también está relacionado con la street food o comida callejera, muy desarrollada sobre todo en México y Estados Unidos, gracias a la cual comer con las manos se ha popularizado y dignificado.

Volver a los orígenes

La tendencia nos recuerda que somos quiroterios, es decir, animales dotados de manos para comer. No necesitamos nada más. ¿Cuando comes con las manos los alimentos no te saben mejor?

Con las manos podemos recoger los alimentos de la naturaleza, lavarlos y prepararlos para comerlos también con las manos.

Otro tema importante es la digestión, la cual no solo ocurre dentro del cuerpo, sino también fuera de él: comienza por los ojos y sigue a continuación por el sentido del tacto: cuando tocas un alimento, estás enviando información al cerebro y al estómago de cómo se va a relacionar ese alimento con tu sistema.

Estamos creando una cierta expectación, lo cual incorpora un sentido más a la experiencia y aumenta la sensación de placer gastronómico.

¡Como niños! También nos libera de los prejuicios del protocolo y nos provoca felicidad al conectarnos con nuestra infancia. Y es que comer con las manos es todo un placer: ¡para chuparse los dedos!