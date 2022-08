De tapas en casa: 15 recetas muy resultonas que además son saludables

Las tapas constituyen una seña de identidad de la cocina española, una comida informal que propicia las relaciones y la conversación, una excusa para deleitarse con tentempiés llenos de gracia y sabor.

¿Quién no se ha dejado seducir por ellas? ¿Quién no ha seguido el ritual peregrinaje que guía hasta aquel lugar donde sirven tal o cual tapa? ¿Quién no se ha tomado un vino, una cerveza, un zurito o un jerez con un acompañamiento que sostiene al estómago frente al aperitivo alcohólico?

Sus posibilidades no tienen límite: puede abrir el apetito y la conversación antes de comer o cenar, o "tapar" verdaderamente el hambre al constituirse en una comida completa y variada.

Aunque el nombre de tapas es una exportación española al mundo, una mirada atenta a la gastronomía de otros países revela que en otras latitudes se estila un tipo de comida parecido basado en tentempiés generalmente vegetales: los mezze griegos, platillos árabes como el falafel, la kemya tunecina o el mutabal, los antipasti italianos, las comidas que se venden en puestos callejeros de los países asiáticos o incluso los sushi japoneses.

Las tapas representan, en cualquier caso, un modo de comer ligado al ocio y la convivencia en espacios públicos. Pero eso no impide que puedan constituir una opción saludable, siempre que se elijan bien los alimentos y no se abuse de fritos, salsas poco ligeras o el alcohol.

Cómo hacer tapas en casa

Las tapas son como pequeñas joyas en la mesa, por lo que es importante cuidar la presentación: colores, formas, salsas, soportes...

Por lo demás, cualquier alimento puede convertirse en tapa:

Las verduras , al vapor, hervidas, al horno o salteadas, se pueden rellenar o servir aliñadas con aceite o una vinagreta y acompañarse con queso.

, al vapor, hervidas, al horno o salteadas, se pueden con aceite o una vinagreta y acompañarse con queso. Las legumbres son ideales para el tapeo rehogadas, con especias, o trituradas con aceite y alguna verdura.

son ideales para el tapeo con aceite y alguna verdura. Con las patatas pueden elaborarse ensaladillas . Otra posibilidad es usar una rodaja de patata hervida como base de un pincho o montadito y cubrirla con pimiento asado, olivada...

pueden elaborarse . Otra posibilidad es usar una rodaja de patata hervida como y cubrirla con pimiento asado, olivada... El pan se puede tostar ligeramente y cubrir con verduras para gratinarlas. Crepes, pitas, tortas mexicanas, obleas de empanadillas... son bases ideales para pizzas rápidas y rellenos.

y cubrir con verduras para gratinarlas. Crepes, pitas, tortas mexicanas, obleas de empanadillas... son bases ideales para pizzas rápidas y rellenos. Un paté o crema espesa de verduras o legumbres constituye una buena tapa para mojar pan, pitas o crudités.

constituye una buena tapa para mojar pan, pitas o crudités. La olivada es un complemento ideal. También los tomates secos en aceite, excelentes sobre una rebanada de pan con un poco de queso parmesano.

Tapas de verduras con queso

Foto: Rodrigo Díaz

Las verduras frescas y cocidas al dente, además de minerales y vitaminas, aportan a las tapas una gran variedad de sabores, colores y texturas. El queso es uno de sus mejores acompañantes.

Pincho de queso de cabra con espinacas

Ingredientes (para 4 personas):

8 rebanadas de pan integral

1 queso vegano pequeño tipo rulo de cabra

1 manojito de espinacas frescas

20 g de sésamo

1 cucharada de mermelada de frutos del bosque

2 cucharadas de aceite de oliva

8 hojas de albahaca fresca

Preparación (10'+4' de cocción):

Tuesta ligeramente el pan en el horno unos cuatro o cinco minutos. Tritura el aceite de oliva con la albahaca y reserva. Lava bien las hojas de espinacas, salpimienta y reparte sobre las tostadas de pan. Corta el queso a rodajas de un centímetro más o menos de grosor y dispón también sobre el pan. Calienta los pinchos al horno, reparte la mermelada de frutos del bosque por encima del queso y espolvorea con el sésamo ligeramente tostado.

Información nutricional:

Calorías: 245

Hidratos de carbono: 22 g

Proteínas: 9 g

Grasas: 13 g

Colesterol: 12 mg.

Pincho de brécol al gorgonzola

Ingredientes (para 4 personas):

8 rebanadas de pan integral

150 g de brécol

80 g de queso gorgonzola

100 g de cebolla tierna

8 nueces enteras

4 cucharadas de aceite de oliva

Preparación (10'+8' de cocción):

Unta las rebanadas de pan con aceite y tuesta ligeramente. Mientras tanto limpia el brécol, corta a manojitos y cuece al dente en abundante agua hirviendo con sal durante unos siete minutos. Escurre y enfría bien. Corta la cebolla a tiras lo más finas posible y deja unos minutos en agua fría. Coloca el queso en un bol y mezcla con la mitad de las nueces trinchadas. Una vez preparados todos los ingredientes, untan las tostadas con el queso y las nueces, coloca el brécol encima, acompaña con media nuez y acaba con un chorrito de aceite y la cebolla.

Información nutricional:

Calorías: 225

Hidratos de carbono: 15 g

Proteínas: 7 g

Grasas: 15 g

Colesterol: 12 mg.

Canelón de zanahorias a la mostaza

Ingredientes (para 4 personas):

4 lonchas de queso vegetal tipo edam

4 zanahorias pequeñas, no muy anchas

1 cucharada de mostaza

2 cucharadas de semillas de amapola

Preparación (10'+12' de cocción):

Pela y pon a hervir las zanahorias. No han de ser muy gruesas. Una vez hervidas, escurre y enfría. Unta cada loncha de queso con un poco de mostaza y coloca las zanahorias encima para envolverlas con el queso. Corta los extremos para eliminar la zanahoria sobrante y corta cada rollo por la mitad. Pincha con palillos y espolvorea con semillas de amapola o pimentón.

Variante:

Pueden servirse sobre hojas tiernas de cogollo.

Información nutricional:

Calorías: 182

Hidratos de carbono: 8 g

Proteínas: 10 g

Grasas: 10 g

Colesterol: 21 mg.

Hojaldrito de champiñón al pesto

Ingredientes (para 4 personas):

100 g de pasta de hojaldre

8 champiñones

leche de soja para pintar el hojaldre

aceite de oliva y sal

Para la salsa pesto:

1 bandeja de albahaca fresca

20 g de piñones

30 g de queso parmesano rallado

30 g de queso fresco

3 cucharadas de aceite de oliva

Preparación (12' + 10' de cocción):

Para preparar el pesto tritura todos los ingredientes y mezcla en un bol hasta conseguir una pasta fina. Estira la pasta de hojaldre y córtala en ocho rectángulos de unos 10 x 5 centímetros. Colócalos en una bandeja de horno separados entre sí. En cada uno marca otro rectángulo interior con la punta del cuchillo, sin cortar y con un borde de un centímetro. Pincha el interior de este rectángulo con un tenedor para evitar que suba y pinta todo con la leche de soja. Lava los champiñones, elimina el tronco y corta los sombreros a láminas. Unta el rectángulo interior del hojaldre con la salsa pesto y dispón encima las láminas de champiñón, ligeramente superpuestas. Espolvorea con sal y rocía con un chorrito de aceite de oliva. Hornea durante unos diez minutos en el horno precalentado a 180 ºC.

Información nutricional:

Calorías: 250

Hidratos de carbono: 8 g

Proteínas: 5 g

Grasas: 19 g

Colesterol: 32 mg.

Hojaldre de queso con tomate al curry

Ingredientes (para 4 personas):

100 g de pasta de hojaldre

4 lonchas de queso emmental

1 cucharada de salsa de curry

2 tomates canarios fuertes

aceite de oliva, orégano y sal

Preparación (15' + 12' de cocción):

Estira la pasta de hojaldre y cortan ocho círculos con la ayuda de un cortapastas o un vaso. Unta con la salsa de curry. Corta el queso a círculos algo mas pequeños, coloca encima y corona cada hojaldre con una rodaja de tomate. Rocía con aceite de oliva y espolvorea con sal y orégano. Hornea con el horno precalentado a 190º C durante unos 12 minutos.

Variante:

En lugar de salsa de curry se pueden untar los hojaldres con mostaza.

Información nutricional:

Calorías: 223

Hidratos de carbono: 11 g

Proteínas: 8 g

Grasas: 16 g

Colesterol: 33 mg.

Tapas de inspiración oriental

Foto: Rodrigo Díaz

Pasta filo con espárragos verdes

Ingredientes (para 4 personas):

3 láminas de pasta filo

1 manojo de espárragos verdes

1 pimiento rojo asado

50 g de queso vegetal rallado, tipo parmesano

1 diente de ajo

margarina fundida

sal

Preparación (15' + 14' de cocción):

En primer lugar, funde la margarina al baño maría en un cazo añadiéndole un diente de ajo pelado que, con el calor, dejará su aroma. Retira la parte baja del tronco de los espárragos, justo donde cede de manera natural al romperlo con los dedos. Escalda durante cuatro minutos en agua hirviendo con sal y enfría. Corta cada lámina de pasta filo en cuatro rectángulos, con una longitud similar a la de los espárragos. Pinta los rectángulos con la margarina de ajo y coloca sobre cada uno de ellos una tira de pimiento rojo y un espárrago; espolvorea con el parmesano rallado y enrolla doblando previamente los extremos hacia dentro. Pinta de nuevo con la margarina y hornean a 190 ºC durante diez minutos o hasta que estén dorados. Para servirlos pártelos en dos trozos.

Información nutricional:

Calorías: 225

Hidratos de carbono: 12 g

Proteínas: 7 g

Grasas: 16 g

Colesterol: 44 mg

Pincho de calabaza con tofu

Ingredientes (para 4 personas):

150 g de tofu

150 g de calabaza, sin piel

20 g de semillas de calabaza

20 g de azúcar

1 copita de vino dulce tipo moscatel

1 cucharada pequeña de curry

aceite de oliva

Preparación (10' + 12' de cocción):

Corta la calabaza a dados y rehoga en aceite de oliva, espolvorea con el azúcar, rocía con un chorro de vino dulce y añade el curry. Cubre con un poco de agua y cuece justo hasta que pueda atravesarse fácilmente con un palillo. Corta el tofu a dados y saltea ligeramente. Pincha doce palillos con un trozo de calabaza y otro de tofu, y acompaña con las pipas de calabaza suavemente tostadas.

Información nutricional:

Calorías: 215

Hidratos de carbono: 35 g

Proteínas: 5 g

Grasas: 7 g

Colesterol: 0 mg.

Garbanzos picantes

Ingredientes (para 4 personas):

200 g de garbanzos cocidos

1 guindilla roja

2 dientes de ajo

1 cucharada de aceite de oliva

2 ramas de cilantro fresco

1 lima

pimienta y sal

Preparación (5' + 4' de cocción):

Pelan los ajos y corta a rodajas. Corta también la guindilla y sofríe ambos en el aceite. Añade los garbanzos y salpimienta. Espolvorea con cilantro fresco y con la piel rallada de la lima, y sirve en pequeños boles.

Información nutricional

Calorías: 80

Hidratos de carbono: 10 g

Proteínas: 3 g

Grasas: 3 g

Colesterol: 0 mg.

Dip de pimientos con almendras

Ingredientes (para 4 personas):

1 pimiento rojo grande

100 ml de tomate triturado

100 g de almendra tostada

panes de pita grandes (o 12 minis)

2 dientes de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva

comino

pimienta y sal

Preparación (5' + 20' de cocción):

Limpia y trocea el pimiento. Pela los dientes de ajo y córtalos en tres. Si no están peladas, pela bien las almendras y luego tritúralas. Sofríe en una cazuela los ajos sin que tomen color. Añade enseguida el pimiento troceado y, cuando se ablande, el tomate triturado. Deja que se acabe de cocer y al final añade la almendra triturada. Salpimienta y condimenta con comino al gusto. Para acabar tritura la mezcla hasta obtener la consistencia de paté y sirve en un cuenco o platillo con el pan de pita cortado en triángulos.

Información nutricional:

Calorías: 316

Hidratos de carbono: 22 g

Proteínas: 8 g

Grasas: 22 g

Colesterol: 0 mg.

Bocado de ensalada tunecina

Ingredientes (para 4 personas):

medio pepino

1 tomate rojo fuerte

medio pimiento verde

medio pimiento rojo

media cebolla

media manzana verde

1 limón

2 ramas de menta fresca

2 cucharadas de aceite de oliva

pimienta

sal

Preparación (20'):

Lava todas las verduras y la manzana verde y corta a dados muy pequeños. Aliña con sal, pimienta, el zumo del limón y el aceite de oliva, y mezcla bien. Reserva unas hojitas de menta fresca para decorar; corta el resto finamente con unas tijeras e incorpora también. Remueve todo bien y reparte la ensalada en ocho cucharitas de postre o de las que se usan para aperitivos. Decora con la menta reservada y sirve frías en un plato redondo, de forma radial

Información nutricional:

Calorías: 120

Hidratos de carbono: 8 g

Proteínas: 4 g

Grasas· 4 g

Colesterol: 0 mg.

Tapas clásicas

Muy arraigadas en Andalucía y el País Vasco, las tapas pueden disfrutarse en casi todos los pueblos y ciudades de la península. Común a todas ellas es la utilización de alimentos mediterráneos.

Foto: Rodrigo Díaz

Pochas en verde

Ingredientes (para 4 personas):

200 g de pochas cocidas

medio manojo de menta

aceite de oliva

sal

Preparación (5' + 6' de cocción):

Calienta las pochas con un chorrito de aceite, sala y en el último momento añade la menta recién cortada con la ayuda de unas tijeras. Sirve en cucharita de aperitivo o en pequeños platitos.

Variante:

Si se compran las pochas frescas o congeladas hay que hervirlas en agua fría hasta que estén totalmente cocidas y añadirles la sal al final.

Información nutricional:

Calorías: 115

Hidratos de carbono: 13 g

Proteínas: 5 g

Grasas: 5 g

Colesterol: 0 mg.

Hatillos de judías verdes picantes

Ingredientes (para 4 personas):

500 g de judías verdes de las más finas

1 puerro

1 diente de ajo

20 ml de aceite de oliva

20 ml de vinagre de Módena

2 guindillas verdes picantes

sal

Preparación (5' + 12' de cocción):

Lava el puerro y corta a lo largo en cuatro trozos. Escalda en agua hirviendo con sal durante unos tres o cuatro minutos, retira y enfría. Lava las judías se lavan y quítales el tallo, no la punta. Hiérvelas en la misma agua que el puerro unos ocho minutos hasta que estén al dente. Extiende ocho tiras de puerro y sobre ellas. transversalmente, ocho manojitos de judías. Ata las judías con el puerro y saltea ligeramente en aceite, añade el ajo picado, guindillas a rodajitas, un chorro de vinagre de Módena y retira.

Información nutricional:

Calorías: 103

Hidratos de carbono: 9 g

Proteínas: 4 g

Grasas: 5 g

Colesterol: 0 mg

Alcachofas a la provenzal

Ingredientes (para 4 personas):

1 conserva de corazones de alcachofa de unas doce unidades

medio pimiento verde

medio pimiento rojo

1 tomate verde

media cebolla morada

12 aceitunas verdes

2 ramas de perejil fresco

2 cucharadas de aceite de oliva

sal

Preparación (10'): Variante: :

Lava las verduras, pela y despepita el tomate, y se corta todo a daditos. Pica muy finamente el perejil, deshuesa las aceitunas y pícalas también. Mezcla las verduras con el perejil y las aceitunas. Sala, aliña con aceite de oliva y rellenan con esta mezcla los corazones de alcachofa.

Información nutricional

Calorías: 166

Hidratos de carbono: 16 g

Proteínas: 4 g

Grasas: 9 g

Colesterol: 0 mg.

Bandas de escalivada con olivada negra

Ingredientes (para 4 personas):

100 g de hojaldre

leche de soja (para pintar el hojaldre)

80 g de cebolla asada

80 g de berenjena asada

100 g de pimiento rojo asado

4 cucharaditas de pasta de aceitunas negras

alcaparras

Preparación (15' + 10' de cocción):

Estira el hojaldre en dos rectángulos de unos 20 x 8 centímetros. Marca un borde interior de un centímetro en todos los lados. Pincha el interior con un tenedor para que no suban durante la cocción y pinta con la leche de soja. Hornea los hojaldres en el horno precalentado a 190º C unos 8-10 minutos. Corta a tiras las verduras asadas y reparte a lo largo sobre las bandas. Una vez montadas, las bandas se cortan y se pone en cada porción una alcaparra y un poco de olivada.

Información nutricional:

Calorías: 225

Hidratos de carbono: 16 g

Proteínas: 6 g

Grasas: 15 g

Colesterol: 43 mg.

Rollitos de tortilla

Ingredientes (para 4 personas):

1 cebolla

1 puerro

1 pimiento verde

1 zanahoria

un cuarto de de col

2 huevos

3 cucharadas de aceite de oliva

unas ramitas de perejil

mostaza o curry

pimienta

sal

Preparación (15' + 20' de cocción de las verduras, 4' de las tortillas):

Pela la cebolla, el puerro y la zanahoria, lava y corta a tiras finas. Corta también el pimiento y la col, sin los troncos gruesos. Rehoga la cebolla en una cazuela, añade el puerro, el pimiento, la zanahoria y la col, y deja al fuego hasta que esté todo cocido. Salpimienta y reserva. Pica bien fino el perejil. Bate los dos huevos con un chorrito de aceite de oliva, sal y el perejil picado, y cuajan dos tortillas planas bien finas. Una vez elaboradas las tortillas, corta en tres partes, unta con mostaza o espolvorea con curry, rellena con las verduras reservadas y enrolla, sujetándolas con un palillo. Se comen tibias o se pasan por el horno con queso rallado por encima.

Variante:

Se pueden preparar las tortillas con harina de garbanzos en lugar de con huevo si se desea una receta totalmente vegetal.

Información nutricional: