10 toppings crujientes para tus cremas de verdura

Seguro que no te has librado de la locura del kale, que de repente se convirtió en la estrella vegetal del mundo. Es cierto que el kale es una de las verduras más saludables, pero también es verdad que no a todo el mundo le gusta por su textura un poco fibrosa. Si no sabes cómo introducirla en tu dieta, sin duda alguna, una de las mejores formas son las chips de kale.

La mayoría de recetas son para hacerlas en el deshidratador, pero se pueden cocinar también en el horno. Es una buena opción si buscamos un topping ligerito. Para preparar los chips de kale:

Quitamos el tallo duro del centro de las hojas y cortamos el kale en trozos pequeños. Sazonamos con sal y levadura nutricional y colocamos en una bandeja de horno. Es importante que haya sitio entre las hojas para que se puedan secar bien. Horneamos a 180 ºC unos 10-15 minutos, mezclando las hojas cuando lleve la mitad de tiempo para que se sequen de forma uniforme. Cuando queden unos minutos para el final, tenemos que estar pendientes para que no se quemen y vamos quitando las que ya están crujientes.

Una combinación muy top es un plato de crema de chirivías con chips de kale.