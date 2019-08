Vasitos de bizcocho de chocolate, cacahuetes y plátano asado

Los postres en vasitosson la última moda. Miles de pastelerías y restaurantes del mundo los están sirviendo, aunque en realidad no es algo nuevo.

Es una manera perfecta de introducir postres que normalmente no podrías hacer en forma de pastel, ya sea por las texturas muy líquidas o porque las capas no aguantarían su propio peso. Además son muy fáciles de conservar y de transportar, y ya no digamos de comer.

Todo lo que debe llevar un buen postre en vasito

Por lo general, los vasitos de postre se suelen componer de al menos tres capas diferentes, entre las cuales destacan una base, una crema o salsa y alguna fruta. Otro cosa que no puede faltar es una textura crujiente.

Para conseguir texturas crujientes:

Galletas.

Frutos secos , la mejor opción (avellanas tostadas, nueces y pistachos rompen un poco con la delicadeza de las cremas y bizcochos).

, la mejor opción (avellanas tostadas, nueces y pistachos rompen un poco con la delicadeza de las cremas y bizcochos). Láminas de chocolate. Aportan esa estructura crujiente y complementan con casi cualquier dulce.

Ingredientes para 6 vasitos

Para el bizcocho:

50 g de manteca de coco

75 g cobertura chocolate negro

80 ml de aceite de oliva suave

100 ml de leche de soja

100 g de azúcar integral

160 g de harina de arroz

1 g de bicarbonato

1 g de levadura

2 g de sal

5 g de lino en polvo

Además:

100 g de cacahuetes salados

50 g de azúcar integral

3 plátanos maduros

Preparación (45 minutos)

Para el bizcocho:

Funde la manteca de coco con la cobertura de chocolate y mezcla con unas varillas hasta que la mezcla esté disuelta y homogénea. Incorpora el aceite, la leche de soja y añade el resto de ingredientes secos tamizados hasta que queden bien integrados. Hornea unos 20 minutos en molde a 180 ºC.

Para los cacahuetes:

En una sartén, pon el azúcar integral hasta que se funda (sin removerlo) y luego añade los cacahuetes. Remueve hasta que los cacahuetes queden cubiertos del caramelo y estíralos sobre papel de horno para que sequen bien.

Para los plátanos:

Hornea los plátanos sin pelar a 180 ºC hasta que veas que la piel adquiere un tono negruzco.

Para la presentación: