14 libros para entender y acompañar la depresión

"No volveré a tener miedo, no volveré a tener miedo, no volveré a tener miedo." Estas son las primeras palabras de un diario singular: el que empieza un niño miedoso de doce años. Miedos y más miedos, a las hormigas, a los espejos, a los niños malos del colegio... pero sobre todo miedo a la muerte; miedo de que muera Violette, la amorosa mujer que lo ha cuidado desde la muerte de su padre. Y es que en la cabeza de nuestro protagonista no hay espacio aún para entender la muerte. Así que, ante lo incomprensible, encontrará en la escritura de un diario una manera de darle sentido a los extraños días de la infancia.

Diario de un cuerpo, de Daniel Pennac, es un logrado intento por detenerse en las marcas imperceptibles que dejan los días en nuestra piel y por dar voz a las cicatrices visibles del tiempo. Con la precisión de un entomólogo, Pennac recoge el fascinante camino de una vida contada a través del cuerpo de su protagonista. En palabras del autor, Diario de un cuerpo es una novela que profundiza en «la comunicación entre nuestro cuerpo y nuestro espíritu a lo largo de la vida.

Los trastornos emocionales nos alejan de nuestro cuerpo, de nuestro estado más físico, y solo cuando conectamos de nuevo con el, lo cuidamos y conocemos podemos iniciar la sanación espiritual. Porque no hay cuerpo sin alma, ni alma sin cuerpo. Además el miedo es uno de los pilares de la ansiedad y la depresión y en este libro aprenderemos a identificarlo y a ponerle nombre.

