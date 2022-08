4 ejercicios para estimular la creatividad y despertar a tu artista interior

Como escribió el filósofo alemán Freidrich Nietzsche "Debes tener caos en tu interior para dar a luz a una estrella danzante".

No es necesario tener un gran talento artístico para crear. Cuando abrimos el grifo de las emociones, muchas veces entramos en flow, fluimos con la creación en un acto mágico y transcendente que nos permite olvidarnos del tiempo y de las preocupaciones mundanas. Tal como explicó el recientemente fallecido psicólogo Mihály Csíkszentmihályi: "Encuentra una manera de expresar aquello que te mueve".

También para nuestra salud mental y espiritual, crear nos ayuda a dar un paso atrás y contemplar la vida y lo que nos pasa desde otro ángulo.

"En el arte, no hay ni pasado, ni futuro. El arte que no está en el presente no será jamás." Pablo Picasso