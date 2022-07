12 libros para adolescentes que les ayudan emocionalmente

5 / 12

Invisible. Eloy Moreno

Un novela sobre el acoso escolar, sobre la ansiedad en la adolescencia y sobre cómo la amistad verdadera nos hace superar los peores momentos de nuestra vida.

¿Quién no ha deseado ser invisible alguna vez? ¿Quién no ha querido alguna vez dejar de serlo? El protagonista de esta novela no ha podido controlar bien este poder: cuando quiere ser invisible es cuando más gente lo ve, y, al contrario, cuando desea que todos lo vean, era cuando su cuerpo le da por desaparecer.

