Meditación guiada para reducir la ansiedad

La ansiedad puede manifestarse con muchos síntomas: sudoración, dolor abdominal, temblor, respiración acelerada o entrecortada, aumento del ritmo cardíaco, nerviosismo, sensación de cansancio, etc. Normalmente, la ansiedad está relacionada con una hiperactividad del sistema nervioso simpático. La meditación, que es el arte de estar en el presente y empieza con la respiración consciente, es una herramienta a nuestro alcance que puede ayudarnos activar el sistema nervioso parasimpático para reducir la ansiedad.

Qué causa la ansiedad y cómo ayuda la meditación

Por lo general, la mente de una persona ansiosa se halla focalizada en el futuro. Pierde el control de sus pensamientos y su mente viaja hacia escenarios imaginarios en los que sufre o siente incomodidad. A la persona ansiosa no paran de asaltarle pensamientos del tipo “¿y si ahora salgo de casa y no me encuentro bien?”, “¿Y si la gente con la que salgo nota que sufro ansiedad?”, “¿Y si no lo he hecho suficientemente bien?”.

La gente que padece ansiedad siempre está viajando a un futuro hipotético que suele ser catastrófico. Pero tengo una buena noticia. Y cito a la psiquiatra Marian Rojas Estapé: “el 90% de las cosas que ahora nos preocupan nunca pasarán”. Por lo tanto, debemos aprender a estar en el momento presente, a conectar con nuestra respiración y a ir abandonando, poco a poco, toda expectativa.

Recordemos que la ansiedad está relacionada con una hiperactividad del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático se activa cuando necesitamos estar atentos o tenemos hambre o nos enfrentamos a situación de peligro. La sangre viaja hacia los pulmones y los músculos, el ritmo cardíaco se acelera y nuestra respiración se vuelve más superficial con el fin de prepararnos para la huida. El cerebro no distingue lo que es real de lo que no. Por lo tanto, si mentalmente creamos situaciones de peligro, nuestro cuerpo se prepara para huir como si estuviera realmente sucediendo una amenaza que solo estamos imaginando.

En cambio, lo que debemos hacer es aprender a activar el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático suele estar activo cuando te vas a dormir, cuando conectas con tus emociones o cuando estás relajado. Si conseguimos respirar prolongando las exhalaciones por la nariz, conseguiremos disminuir la hiperactividad del sistema nervioso simpático y entraremos de lleno en la meditación.

¿Y si meditar me da más ansiedad?

Hay mucha gente que sufre ansiedad a la que le cuesta meditar porque, al sentirse sola y tener que fijarse únicamente en la respiración, se le acelera el ritmo cardíaco y es presa de pensamientos recurrentes que no hacen más que incrementar su ansiedad. Si éste es tu caso, te animo a que te des una oportunidad antes de tirar la toalla.

Fíjate en lo que te está produciendo ansiedad: un pensamiento, una emoción reprimida que aflora, un dolor físico. Debido a la quietud que nos genera la meditación, es normal que percibas sensaciones en las que normalmente no te fijarías. Observa cómo se manifiesta la ansiedad: sientes presión en el pecho, mueves mucho una pierna, te duele la boca del estómago, etc.

La clave está en la respiración, sobre todo en prolongar la exhalación y en respirar por la nariz. Procura hacer respiraciones diafragmáticas, es decir, llevando el aire a la tripa.

Cuando te asalten pensamientos irritantes, recuerda que “los pensamientos no llevan razón”. No te los creas y regálate con generosidad la oportunidad de meditar.

Meditación guiada para reducir la ansiedad

Puedes hacer esta meditación en cualquier momento del día. No hace falta que te esperes a sentir ansiedad, pero si sabes que hoy, por ejemplo, tienes un evento que te suele provocar ansiedad, medita antes y después.

Si puedes, descárgate toda la meditación y luego pon tu dispositivo en modo avión. Si no puede ser, recuerda ponerlo en silencio y avisar de que nadie entre en tu habitación durante ese ratito.