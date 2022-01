16 placeres para disfrutar del invierno

9 / 16

9. Tomarse una taza de chocolate caliente

Una taza de chocolate caliente puede ser el tentempié perfecto en una tarde gris o el ingrediente estrella de un desayuno dominical en pijama. No hacen falta grandes motivaciones para darse este placer ni cabe remordimiento alguno.

El chocolate de calidad no es solo un simple capricho que tienta; aporta al organismo minerales como el potasio, el magnesio o el calcio; antioxidantes como las catequinas; sustancias diversas que mejoran el estado de ánimo como la feniletilamina, etc. Por supuesto que tiene su energía, pero para disfrutar de él no es necesario el exceso.

Una buena receta para prepararlo en casa es esta: 250 ml de leche semidesnatada, 30-35 g de chocolate negro, una cucharadita de cacao puro y una pizca de maicena. Serán unas 300-400 calorías pero se trata de un alimento y no una bebida.

Unsplash