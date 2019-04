4 fuentes vegetales de omega-3 para tu corazón

Las mejores

Ácidos grasos saludables: monoinsaturados y poliinsaturados

Los ácidos grasos son los elementos que forman la estructura básica de las grasas. Mantienen la composición y la función de las membranas celulares y desempeñan un papel fundamental como reguladores de numerosos procesos biológicos.

Son moléculas muy largas que incorporan un elevado número de átomos de carbono y que, según cómo son sus enlaces internos con el hidrógeno, se clasifican en saturados, monosaturados y poliinsaturados.

Los saturados proceden principalmente de los productos de origen animal y un consumo excesivo perjudica la salud, pues eleva el colesterol y los triglicéridos. Por el contrario, los monoinsaturados y poliinsaturados son beneficiosos e imprescindibles.

Ácidos grasos esenciales

El organismo sintetiza muchos de estos ácidos grasos, pero existen dos que no es capaz de fabricar internamente, por lo que debe obtenerlos a través de la dieta y se les denomina «esenciales». Son el ácido linoleico, precursor de los ácidos de la serie omega-6: ácido palmitoleico, araquidónico, gammalinolénico (GLA), etc; y el ácido linolénico, precursor de la serie omega-3: ácido eicosapentaenoico (EPA), ácido docosahexaenoico (DHA), etc.

Omega-3: EPA y DHA

Dentro de la serie omega-3, es importante distinguir entre el EPA y el DHA, ya que tienen funciones diferentes.

El EPA actúa principalmente sobre el sistema circulatorio: disminuye la agregación plaquetaria y el colesterol «malo» o LDL (mientras que aumenta el «bueno» o HDL), inhibe la síntesis de los triglicéridos por el hígado y es precursor de las prostaglandinas PG3, que tienen una acción vasodilatadora y favorecedora de la circulación.

El DHA se halla en abundante cantidad en el cerebro y sistema nervioso central. Tiene una función reguladora de los neurotransmisores, interviene en el desarrollo neurológico del feto, previene las dolencias derivadas del envejecimiento cerebral (demencia senil, arteriosclerosis…) y es un complemento imprescindible para tratar la hiperactividad, el estrés mental y los trastornos del aprendizaje.