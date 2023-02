Aceite de ricino: qué es, propiedades y para qué sirve

El aceite de ricino es un aceite vegetal que se ha utilizado desde mucho tiempo como tratamiento natural para diversos problemas de salud, especialmente para aliviar el estreñimiento y cuidar la piel y el cabello. Pero tiene muchas otras propiedades y posibles usos.

El aceite de ricino se extrae de las semillas de ricino (Ricinus communis) que se cultiva principalmente en África, América del Sur e India. Los principales países productores de este aceite son Brasil, China e India.

Su uso como remedio natural para diversas indicaciones (desde el cuidado de la piel hasta el estreñimiento) se remonta a hace miles de años. Hoy en día, se utiliza en infinidad de productos cosméticos (jabones, cremas, champús y suavizantes de pelo…) y a menudo puedes encontrarlo con su nombre en inglés: castor oil. También se usa en medicamentos, en alimentos (como aditivo, saborizante o conservante) y tiene muchos otros usos industriales: se encuentra en pinturas, tintes, lubricantes, plásticos resistentes al frío, etc.

Las semillas del ricino contienen una proteína tóxica, conocida como ricina, que hace que no se deban consumir jamás directamente. Sin embargo, el proceso de calentamiento al que se someten para elaborar el aceite de ricino desactiva la ricina, lo que permite que se pueda usar de forma segura.

El aceite de ricino tiene múltiples beneficios para la salud, entre ellos:

El aceite de ricino se ha utilizado desde el antiguo Egipto para combatir el estreñimiento, puesto que aumenta las contracciones musculares que empujan las heces a través de los intestinos. Sin embargo, no se debe exceder la dosis recomendada porque podría causar el efecto contrario y provocar evacuaciones frecuentes, cólicos, diarrea y deposiciones sanguinolentas.

También se ha utilizado en la medicina tradicional para inducir el parto, puesto que se cree que ayuda a dilatar el cuello uterino. No obstante, y a pesar de que diversos estudios indican que es eficaz y seguro, algunos médicos lo desaconsejan porque puede tener efectos secundarios (náuseas, vómitos, diarrea…) y podría aumentar las posibilidades de que el bebé elimine meconio (su primera evacuación intestinal) antes de nacer y ello aumentaría el riesgo de aspiración de meconio y, en consecuencia, de problemas respiratorios neonatales.

De forma tópica puede utilizarse para:

Por otro lado, gracias a sus propiedades antimicrobianas y antifúngicas, puede ser eficaz (en una solución al 10%) para limpiar las dentaduras postizas y eliminar las bacterias y los hongos orales.

Aunque se suele considerar seguro para uso tópico, puede causar una reacción alérgica en algunas personas, con enrojecimiento, hinchazón, picor o erupción cutánea. Es por ello que es recomendable probarlo primero en una pequeña zona para ver cómo reacciona el cuerpo. Del mismo modo, puede causar alergia al ser ingerido.

