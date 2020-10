Cómo evitar y tratar el "mascné" (acné debido a la mascarilla)

Para frenar el coronavirus muchas personas nos vemos obligadas a llevar mascarilla durante el horario laboral y nuestra piel no está acostumbrada. Una de las consecuencias es que puede aparecer acné, debido a la humedad y a la fricción del tejido de la mascarilla con la cara. Este acné que está directamente relacionado con las mascarillas se ha denominado "mascné" o "maskné".

Como no es un acné de causas hormonales, puede darse en personas que no lo sufrieron durante la adolescencia. Este tipo de acné se denomina "mecánico" y es bien conocido por muchos deportistas y también por médicos y enfermeros. Según el Journal of the American Academylo sufrieron el 83% de los trabajadores sanitarios que hicieron frente al brote inicial del coronavirus en Hubei (China).

La mascarilla retiene el aire caliente y la humedad que exhala al hablar y al respirar. Es un ambiente propicio para el crecimiento de bacterias y ácaros de la piel. Luego, el sudor y la fricción de la mascarilla empeoran la irritación y se acentúa el brote de acné, que no es más que una infección con las propias bacterias de la piel como la Propionibacterium acnes.

Otros problemas asociados a la mascarilla son la alergia por contacto con el material sintético o las rozaduras causadas por la presión de las gomas o del alambre sobre la nariz.

¿Qué se puede hacer para prevenir y tratar el acné causado por la mascarilla?

El tipo de mascarilla es importante. Los materiales sintéticos aumentan las probabilidades de sufrir irritaciones y no permiten la evacuación de la humedad. Son preferibles las mascarillas con una capa interior de algodón 100%, si es posible, ecológico, y fabricadas cumpliendo la norma UNE 0065:2020 (esta norma regula la producción de mascarillas higiénicas reutilizables y no equivale al nivel FFP2). Estas mascarillas pueden incorporar un filtro interior para aumentar su capacidad de proteción.

Hay que cambiar o lavar la mascarilla con frecuencia para que no se multipliquen en ella las bacterias que pueden causar el acné. En consecuencia, no se deben reutilizar las mascarillas de uso único, como las quirúrgicas. Lo ideal es contar con varias mascarillas reutilizables para uso diario y cambiarlas cuando estén muy húmedas.

Refrescarse y lavarse la cara, solo con agua, varias veces al día es fundamental para prevenir el problema. Siempre que tengamos la oportunidad de quitarnos la mascarilla, podemos aprovechar para lavarnos y dejar la piel expuesta al aire, y si es posible al sol.

Por la mañana y por la noche podemos hacer un lavado más a conciencia con jabones naturales sin detergentes sintéticos y terminar con una aplicación de agua oxigenada sobre los granitos.

Además de este cuidado rutinario podemos aplicar productos naturales con principios activos que favorecen la desinfección de la piel como el árbol de té (diluido en un aceite de oliva o de almendras dulces), la arcilla verde, el aloe vera, la centella asiática y sobre todo los aceites de caléndula y argán.

El Dr. Pablo Saz recomienda tomar infusiones de plantas medicinales con propiedades depurativas o inmunoestimulantes como la equinácea, la hidrastis, el cardo mariano, el diente de león y la bardana.

No debemos olvidar que la mala alimentación favorece la aparición del acné. Una dieta sin azúcares añadidos, basada en vegetales, con pocos o ningún lácteo y una buena selección de ácidos grasos (aceites de oliva virgen extra y de lino, nueces, aguacates y semillas de calabaza, que además aportan zinc), es la más apropiada.

