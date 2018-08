Summer sunshine: el batido que protege tu piel

Rico en betacarotenos

Este batido está lleno de betacarotenos, el pigmento anaranjado que ayuda a proteger nuestra piel de los rayos solares.

Los betacarotenos los aportan básicamente las zanahorias y los melocotones. Dentro de nuestro cuerpo estas compuestos se transforman en vitamina A, un antioxidante que combate los radicales libres responsables de los signos de envejecimiento.

Las zanahorias, además de ser una gran fuente de betacarotenos, aportan vitamina C, que ayuda a mantener una piel brillante y fresca.

El melocotón ayuda a prevenir también el daño causado por los rayos UVA del sol por su composición rica, no solo en betacarotenos, sino también en las vitaminas C y K, y en minerales como el potasio. Además contribuye a mantener la piel hidratada por su contenido en flavonoides y vitamina C.

Junto con el resto de ingredientes de este batido, altamente hidratantes y concentrados en minerales embellecedores (pepino, lechuga y brotes de pipas de girasol), nos ayudarán a lucir un pelo fuerte y unas uñas duras.

Los brotes de pipas de girasol tienen una alta concentración de aminoácidos, enzimas activos, minerales, ácido fólico y vitaminas A, C y E. Gracias a ello, este supergerminado aporta un alto valor nutricional al batido.

Batido rico en betacarotenos para cuidar tu piel

Sigue estos pasos para preparar este sencillo pero refrescante y antioxidante batido:

Ingredientes:

3 zanahorias

medio pepino

3 hojas de lechuga

un pellizco de brotes de pipas de girasol

1 melocotón

1 taza de agua de coco

toppings: melocotón cortadito y bayas de Goji

Preparación: