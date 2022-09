4 acondicionadores para el cabello que puedes hacer en casa

Los acondicionadores caseros son fáciles de hacer y suponen mucho menos desperdicio de envases que los productos comerciales envasados de supermercados o droguerías.

Sin embargo, los acondicionadores caseros tienen una vida útil significativamente más corta porque están hechos de ingredientes naturales y no contienen conservantes. Como regla general, no deben almacenarse en el refrigerador durante más de tres días. Lo mejor es prepararlos frescos antes de usarlos.

Además de las sugerencias de recetas que te presentamos aquí, hay muchas otras formas de hacer tu misma acondicionadores para el cabello con ingredientes caseros simples.

Elabora tu propio acondicionador para el cabello

Por ejemplo, con té, plantas aromáticas y medicinales, agua de arroz, miel, huevo, yogur, aloe vera o aceite de oliva. Pero cuidado, no todos los acondicionadores caseros son adecuados para todos los tipos de cabello.

Los acondicionadores a base de té negro, café u ortiga son más adecuados para las personas morenas o de cabello oscuro. Las personas con cabello rubio deben evitarlos, ya que pueden teñir el cabello de color claro.

Los enjuagues ácidos, por ejemplo con jugo de limón o vinagre, en cambios, pueden quitar el color del cabello teñido si se usan con regularidad. Los acondicionadores a base de infusión de frutas o flores de hibisco son especialmente apropiados para las personas pelirrojas.

Hemos elaborado cuatro recetas para cada tipo de cabello:

1. Acondicionador para el cabello con vinagre de manzana

Nivel de dificultad: fácil

Tiempo de elaboración: 5-10 minutos

Ingredientes:

1 litro de agua

2 cucharaditas de vinagre de manzana (2 cucharadas para un acondicionador intensivo)

Elaboración:

Añade al agua el vinagre de manzana en la concentración deseada. Después del lavado, vierte toda la mezcla sobre el cabello aún húmedo. Después puedes aclarar el cabello o dejar que se seque.

Es cierto que el olor a vinagre es un poco penetrante al principio, pero se disipa con rapidez. El acondicionador de cabello casero con vinagre de manzana da brillo al cabello y facilita el peinado.

Por cierto, parece tener un efecto positivo sobre el cuero cabelludo. En concentraciones más altas, incluso puede ayudar en casos de cabello graso o psoriasis.

2. Acondicionador de cabello con zumo de limón

Nivel de dificultad: fácil

Tiempo de elaboración: 5-10 minutos

Ingredientes:

2-4 cucharadas de zumo de limón (no concentrado)

250 ml de agua

Elaboración:

Mezcla el agua con el zumo

El ácido suaviza mucho. Esta mezcla, que es muy fácil de preparar, también se vierte sobre el cabello húmedo después del lavado y se puede volver a enjuagar después de unos minutos.

En principio, el acondicionador de zumo de limón se puede usar para cualquier cabello. Si permanece en el cabello después de su uso y no se aclara, es especialmente adecuado para cabellos rubios que bajo la acción de la luz solar pueden iluminarse.

3. Acondicionador para el cabello con aceite de coco

Nivel de dificultad: muy fácil

Tiempo de elaboración: 3-5 minutos

Ingredientes:

Aceite de coco

Realmente no podría ser más fácil, pues con este acondicionador para el cabello, no es necesario medir ni mezclar nada. Simplemente toma una cantidad de aceite de coco del tamaño de una avellana entre los dedos y distribúyela uniformemente por todo el cabello. Las puntas en particular deberían recibir la mayor cantidad, porque el aceite es especialmente bueno para ellas.

Después de dejarlo actuar dos o tres minutos, el cabello se enjuaga con agua tibia. Si tienes problemas con las puntas secas y abiertas, también puedes intentar frotar un poco de aceite de coco en las puntas secas sin lavarlas después.

4. Acondicionador para el cabello con cerveza

Nivel de dificultad: fácil

Tiempo de elaboración: 4-8 minutos

Ingredientes:

1 vaso de cerveza

2 vasos de agua

Elaboración:

Mezcla el agua con la cerveza. Aplica sobre el cabello lavado y aún húmedo, déjalo actuar unos minutos y acláralo. Si necesitas más cantidad, piensa que por cada dos vasos de cerveza tienes que utilizar uno de agua.

La cerveza tiene efecto contra el cabello graso e incluso contra la caída del cabello en algunas personas, y siempre deja el cabello suave y brillante.

Sin embargo, con este acondicionador debes tener en cuenta que el alcohol puede tener un efecto secante, por eso recomendamos usar cerveza sin alcohol. Por otra parte, incluso tras aclarar la cerveza, el olor se pega al cabello y tarda un tiempo en disiparse.