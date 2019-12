Haz tu maquillaje natural y sin tóxicos

Elaborar tu propio maquillaje en casa tiene muchas ventajas. No solo te permite personalizarlo por completo, sino evitar ingredientes que resultan tóxicos y que son comunes en la cosmética comercial no ecológica. Puedes decidir el color, la presentación e incluso adaptarlo a las características de tu tipo de piel.

La finalidad de hacer una misma el maquillaje ya no es solo cubrir las imperfecciones, lucir una piel más bonita o resaltar tus facciones. Al elegir ingredientes como las mantecas, aceites vegetales y esenciales, hidrolatos o arcillas tienes la oportunidad de utilizar un maquillaje con un plus de verdadero cuidado de la piel, sano y ecológico.

El uso de materias primas naturales para maquillarse es tan antiguo como la humanidad. Los faraones, en cuyas tumbas se ha encontrado henna, khol y sombras de ojos, se pintaban los labios con pigmento óxido de hierro y ocre rojo, y disimulaban sus arrugas con pulpa de albaricoque o harina. En Francia, el polen sirvió en tiempos de Luis XIV para dar color a la piel.

Y las geishas del siglo XVII convirtieron el maquillaje en todo un arte de seducción para el que se hacían pintalabios con pétalos de rosas y azafrán, o bases de maquillaje con una cera de soja que también servía para fijar el peinado y las pelucas.

Evita las sustancias tóxicas en tu maquillaje

Hoy día contamos con infinidad de productos para maquillarnos. No obstante, no podemos estar seguras de que no sean peligrosos para nuestra salud. Algunos contienen ingredientes alergénicos o tóxicos que pueden actuar como disruptores endocrinos y provocar alteraciones en nuestra salud sexual, diferentes tipos de cáncer, alergias, diabetes u obesidad.

Los sulfatos, el aluminio, el plomo (presente en pintalabios de larga duración) y los ftalatos son algunos de los ingredientes nocivos que debemos evitar a toda costa para tener problemas futuros.

Laboratorio cosmético en casa

Los cosméticos de maquillaje que podemos hacer en casa con ingredientes naturales no solo nos gratifican, sino que resultan más económicos. Los podemos considerar hipoalergénicos por su composición natural, sobre todo si los ingredientes son ecológicos (los pesticidas son irritantes y alergénicos).

Pese a todo, hay personas alérgicas a sustancias naturales como la nuez, el cacahuete, la almendra o el gluten. En ese caso deberían asegurarse de no utilizarlas en su maquillaje.

Como elaborar tres básicos de tu neceser de maquillaje

En este artículo te propongo un blush en polvo que iluminará tu cara y para el que únicamente necesitarás dos ingredientes; un delineador líquido a base de pigmentos minerales para resaltar tus ojos; y una crema correctora para aplicar sobre el contorno de ojos y disimular ojeras e imperfecciones de la piel. En este último puedes sustituir el aceite vegetal de rosa mosqueta por uno de pepita de frambuesa, cáñamo, jojoba, chufa o aguacate.

1. Blush en polvo

Este colorete o blush ("ruborizarse" en inglés) ilumina y da "salud" al rostro. Se prepara en un plis y se conserva hasta 6 meses.

Ingredientes:

15 g de almidón de maíz

15 g de arcilla rosa

Elaboración:

Remueve todo en un mortero hasta obtener un polvo fino. Transfiére la mezcla a un bote de polvos de maquillaje. Aplícalo con pincel o con un cisne. Puedes reemplazar el almidón de maíz por almidón de arroz.

2. Delineador de ojos

Los ojos expresan lo que los labios a veces callan. Un delineador los remarca, los hace parecer más grandes y aumenta su expresividad. Este es líquido, se elimina con agua y dura unos 3 meses.

Ingredientes:

10 ml de agua mineral

15 g de goma guar

1 g de pigmento mineral

óxido negro

3 gotas de conservante cosgard

Elaboración:

En un recipiente desinfectado con alcohol mezcla bien el agua con el pigmento y agrega la goma guar. Remueve hasta que se integre y no queden grumos. Agrega el conservante y remueve. Transfiere a un envase para delineadores de pincel.

3. Corrector en crema

Contiene aceites hidratantes y te ayuda a disimular ojeras, manchas e imperfecciones en segundos. Dura unos 6 meses.

Ingredientes:

4 g de manteca de karité

3 g de aceite de rosa mosqueta

7 g de óxido de zinc

1 g de pigmento mineral

ocre amarillo y 0,3 g

de ocre rosa

1 gota de vitamina E

Elaboración: