A la industria cosmética le gustaría que los consumidores creyeran que todas las supuestas imperfecciones pueden simplemente eliminarse con cremas. Y una vez que se nubla la autopercepción saludable, muchos consumidores llegan con gratitud el estante de cosméticos.

Pero, ¿puede una crema cosmética contrarrestar los signos del tiempo, el cansancio y el estrés? ¿Realmente existe un contorno de ojos que sea el mejor y esté avalado por los dermatólogos? Los fabricantes se complacen en presentar estudios de eficacia destinados a respaldar las promesas. Estos estudios pueden parecer científicos, pero los cambios que describen son apenas perceptibles a simple vista.

¿Cuál es el mejor contorno de ojos según los dermatólogos?

La mayoría de los contornos de ojos son hidratantes y, por ello, mejoran la piel. Sin embargo, los fabricantes no pueden demostrar de manera creíble la promesa de efectividad contra las arrugas y similares o que la crema ofrece ventajas sobre los productos de cuidado del resto del cuerpo.

Los estudios suelen basarse en evaluaciones puramente subjetivas de los sujetos que han probado el producto y no están respaldados por datos de medición objetivos. Los documentos relacionados con los ingredientes activos no brindan ninguna información sobre cómo se comporta un producto en su formulación general final.

"Los efectos se deben principalmente a una mejor penetración de la humedad en la piel, es decir, un aplanamiento de las arrugas superficiales finas", como dice la profesora y dermatóloga Ulrike Blume-Peytavi. Así que una simple crema sin ácido hialurónico, Q10 y sin otros ingredientes supuestamente milagrosos también aporta hidratación.

¿Cuál es el peor contorno de ojos según los dermatólogos?

Lo que sí se sabe es qué contornos de ojos definitivamente no son los mejores, ya que presentan ingredientes problemáticos que incluso pueden hacer que la piel envejezca antes.

El hecho de que el efecto contra las arrugas, las ojeras y las bolsas debajo de los ojos solo tenga lugar en el área apenas visible, si es que lo hace, no hace que una crema para los ojos sea un mal producto para el cuidado. Se vuelve problemática si contiene sustancias que pueden provocar irritación de la piel.

Estos pueden ser alérgenos de contacto como fragancias o conservantes orgánicos halogenados (AOX) como carbamato de yodopropinilo butilo o clorfenesina. Una consecuencia desagradable de esto puede ser el eccema del párpado, que cursa con la piel del ojo inflamada, picor, descamación y ojos llorosos.

Solo se puede controlar con apoyo médico y evitando estrictamente los cosméticos, como enfatiza la profesora Blume-Peytavi: "Los afectados deben tomar un descanso de todos los productos durante la enfermedad, es decir, no usar maquillaje como rímel o similar y solo usar los preparados dermatológicos que se le receten, el tratamiento ayudará a evitar una mayor irritación de la piel ".

Hay productos que contienen el conservante DMDM ​​hidantoína, que se sabe que libera formaldehído. El formaldehído es una sustancia sospechosa de ser cancerígena, incluso en pequeñas cantidades irrita las membranas mucosas y puede desencadenar alergias. Inhalada a través del aire, la sustancia se considera cancerígena.

Resulta absurdo usar tal conservante en la crema especialmente contra las arrugas, porque el formaldehído hace que la piel envejezca más rápido. Hay otras cremas del contorno de ojos que también contiene compuestos orgnaícos halogenados (AOX), derivados de PEG (polietilenglicoles) y siliconas.

Los perfumes en las cremas pueden estresar la piel

Los perfumes pueden ser bastante estresantes para la piel. No en vano, algunas fragancias alergénicas están actualmente sujetas a declaración bajo el Reglamento de Cosméticos de la UE. Esto también incluye el hidroxicitronelal altamente alergénico, que se encuentra en algunas cremas para los ojos. Si quiere estar segura y tienes la piel sensible en el contorno de ojos ojos, será mejor que uses una de las cremas sin perfume en la prueba.

Las alergias no son el único problema que plantean las fragancias. Aunque el butilfenil metilpropional, también conocido como Lilial, provoca alergias raramente, los experimentos con animales han demostrado que es peligroso para la reproducción.

El mejor contorno de ojos son los hábitos

Las mujeres veinteañeras ya son el grupo objetivo de la industria antiarrugas. La profesora Ulrike Blume-Peytavi de la Charité de Berlín dice que a esta edad definitivamente se recomienda un buen cuidado de la piel, desmaquillarse regularmente y protegerse de los rayos UV. Sin embargo, los tratamientos con productos antienvejecimiento son exagerados. El foco debe estar en el cuidado y la prevención. Combatir las causas en lugar de los síntomas.

La exposición solar es una de las principales causas del envejecimiento prematuro de la piel. Si se protege el rostro del sol a una edad temprana, antes de que se formen las arrugas, puede ser un hecho que marque la diferencia.

Un estilo de vida poco saludable, por otro lado, tiene un impacto en la piel, el déficit de sueño, el estrés, el tabaquismo y el alcohol se reflejan en la tez. El alcohol, por ejemplo, elimina el agua del cuerpo, la deshidratación se nota rápidamente, porque la delgada piel alrededor de los ojos es particularmente propensa a las líneas de sequedad.

Si bebes mucha agua y llevas una dieta equilibrada, estás haciendo algo bueno para tu cuerpo. El cuidado de la piel viene desde dentro. Pero incluso el estilo de vida más saludable no puede detener el tiempo. Un pequeño consuelo es que las arrugas alrededor de los ojos no se llaman líneas de la sonrisa en vano. Cualquiera que esté "marcado por la vida" en esta parte del cuerpo puede afirmar con razón que lo ha disfrutado y eso realmente no puede ser algo malo.

Lo que está claro es que si usas un contorno de ojos, a poder ser de cosmética convencional y sin fragancia que tú sientes que te hace bien, sigue usándolo. La piel agradece los cuidados con productos con ingredientes saludables que le aporten un plus cuando lo necesita.