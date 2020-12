8 recetas de sales de baño para mimarte

Tomarse un baño no es algo que se haga todos los días. No es nada sostenible. Pero de tanto en tanto es un lujo que te puedes permitir. No hay nada más agradable que un baño caliente entre tus propias cuatro paredes. Te ayuda a desconectar, escapar del estrés y simplemente a relajarte. Para acompañarlo no hay nada mejor que unas buenas sales de baños caseras. Con solo unos pocos ingredientes puedes convertir fácilmente tu baño en toda una experiencia.

Las sales de baño no solo tienen el efecto de desintoxicar el cuerpo, también dan el placer de un tratamiento de spa. Ya sean sales de baño de naranja, rosa o plantas aromáticas, no hay límites para las variaciones. Y lo mejor es que tu misma puedes prepararlas fácilmente.

Almacenadas en un lugar fresco y seco, tus sales de baño caseras pueden durar años. Todo lo que necesita es la sal marina adecuada y una pequeña selección de aceites esenciales. Hemos reunido 8 recetas sencillas de sales de baño caseras para ti.

Tus sales de baño caseras son mejores

Las sales de baño caseras tienen una serie de ventajas sobre las variantes compradas. Cuando compras sales de baño en la perfumería o la farmacia, no sabes exactamente qué ingredientes contiene. Por ejemplo, en las sales de baño se pueden encontrar perfumes y tintes sintéticos. Si elaboras tú mismo tu sal de baño, estarán compuestas exclusivamente por ingredientes naturales y al mismo tiempo evitarás envases innecesarios. La sal de baño casera también puede ser un maravilloso regalo.

7 recetas para sales de baño

1. Sal de baño de naranja afrutada

Ingredientes:

1 naranja ecológica

2 tazas de sal del Mar Muerto

1 taza de sal de Epsom

15 gotas de aceite esencial de naranja

Elaboración:

Ralla la cáscara de naranja con un rallador fino. Coloca la sal del Mar Muerto, la sal de Epsom y el aceite esencial en un tazón. Agrega 4 cucharadas de ralladura de naranja y mezcla todo bien. Vierte la sal de baño en un recipiente de vidrio con tapa.

2. Sal de baño oriental

Ingredientes:

400 g de sal marina gruesa

2 gotas de aceite esencial de sándalo

1 gota de aceite esencial de ylan ylang

1 gota de aceite esencial de jazmín

Elaboración:

Coloca todos los ingredientes en un bol y revuelva hasta que los aceites se distribuyan uniformemente en la sal. Pon la sal de baño en un recipiente de vidrio.

Sales de baño de romero

Ingredientes:

500 g de sal del Mar Muerto

40 g de leche en polvo

100 g de romero seco

3 gotas de aceite esencial de romero

Preparación:

Pon la sal, la leche en polvo y los aceites esenciales en un bol. Pica finamente el romero y agrega. Mezcla todo bien. Poner en un recipiente de vidrio y cierra herméticamente.

3. Sal de baño mojito

Ingredientes:

400 g de sal marina gruesa

2 limones

6 gotas de aceite esencial de menta

4 hojas frescas de menta

Preparación:

Ralla las limas con un rallador fino. Pica la hierbabuena en trozos pequeños. Pon en un bol la sal marina, el aceite esencial, la ralladura de lima y la hierbabuena y revuelve todo bien. Vierte la sal de baño en un recipiente de vidrio. Cierre bien.

Artículo relacionado 7 aceites esenciales para aliviar el estrés

4. Sal de baño refrescante con menta

Ingredientes:

400 g de sal del Mar Muerto

3 gotas de aceite esencial de menta

2 gotas de aceite esencial de naranja

Preparación:

Mezclar bien la sal con los aceites esenciales en un bol. Remueve hasta que los aceites estén bien distribuidos. Pon la sal de baño en un recipiente hermético.

5. Sal de baño de frambuesa con vainilla

Ingredientes:

300 g de sal del Mar Muerto

5 cucharadas de frambuesas liofilizadas

4 gotas de aceite esencial de vainilla

Preparación:

Utiliza un mortero para moler las frambuesas liofilizadas. Pon la sal en un bol. Luego agrega el aceite de vainilla y mezcla todo bien. Ponga sal de baño en un recipiente y ciérrelo bien.

Artículo relacionado Cómo hacer aceite aromatizado con lavanda casero y obtener sus beneficios

6. Sal de baño con lavanda

Ingredientes:

400 g de sal del Mar Muerto

4 gotas de aceite esencial de lavanda

2 gotas de aceite esencial de salvia

Preparación:

Pon la sal marina en un bol. Agrega el aceite esencial y mezcla bien. Coloca la sal de baño resultante en un recipiente de vidrio.

7. Sal de baño de rosas

Ingredientes:

300 g de sal del Mar Muerto

5 gotas de aceite esencial de rosa

100 g de pétalos de rosa secos

Preparación: