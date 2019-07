3 fórmulas naturales para un cabello más fuerte

La autoestima no puede depender de la abundancia y la belleza de la cabellera, pero esto no quiere decir que no nos importe perder pelo. A menudo el problema se puede remediar y vale la pena prestarle atención por si responde a un desequilibrio del organismo que podemos atajar a tiempo.

La pérdida difusa del cabelloen las mujeres suele deberse a un trastorno temporal relacionado con el estrés o una alimentación deficiente. En estos casos la caída del cabello suele ir acompañada de otros síntomas como cansancio físico, desánimo y mala calidad del sueño.

Artículo relacionado Cuidados naturales para lucir un pelo fuerte y sano

Para cuidar tu melena, debes cuidar tu dieta: menos tóxicos y más nutrientes

Para conservar una cabellera saludable, evita la ingesta de tóxicos (tabaco, alcohol y café), azúcares y grasas refinadas o trans que dificultan la llegada de la sangre a la raíz del pelo y favorecen la aparición de caspa y picores.

Todos los nutrientes son necesarios, pero para el cabello son especialmente importantes los siguientes:

Aminoácidos . Sobre todo l-lisina, l-cisteína y metionina. Para garantizar que los obtienes consume diariamente legumbres y frutos secos, que también te proporcionarán vitaminas del grupo B.

. Sobre todo l-lisina, l-cisteína y metionina. Para garantizar que los obtienes consume diariamente legumbres y frutos secos, que también te proporcionarán vitaminas del grupo B. Vitamina A . Se halla en la zanahoria, las verduras y la mayoría de vegetales de color amarillo o naranja.

. Se halla en la zanahoria, las verduras y la mayoría de vegetales de color amarillo o naranja. Hierro . En las semillas de sésamo, los garbanzos o las lentejas. Toma estos alimentos con una fuente de vitamina C para asimilarlo mejor.

. En las semillas de sésamo, los garbanzos o las lentejas. Toma estos alimentos con una fuente de vitamina C para asimilarlo mejor. Azufre . Es indispensable en la síntesis de queratina. Se encuentra en los cereales integrales, las coles, los puerros, los ajos y las cebollas.

. Es indispensable en la síntesis de queratina. Se encuentra en los cereales integrales, las coles, los puerros, los ajos y las cebollas. Zinc. Ayuda a controlar la caspa y la caída del pelo. Se encuentra en las semillas de calabaza, garbanzos, anacardos y semillas de cáñamo.

Causas hormonales de la alopecia

Para la alopecia masculina , relacionada con factores hormonales, se puede retrasar con Sabal serrulata en dosis de 160-320 mg diarios del extracto.

, relacionada con factores hormonales, se puede retrasar con en dosis de 160-320 mg diarios del extracto. Para las mujeres con alopecia causada por disminución de los estrógenos se recomienda la planta dong quai y las isoflavonas de soja.

Para el cabello graso

Si tienes el cabello graso puedes añadir al champú unas gotas de aceite esencial (romero, cedro o árbol del té). Te masajeas como de costumbre al lavarlo y dejas que actúe unos minutos antes de aclarar.

Cabello sano con fórmulas naturales

1. Mascarilla de henna

El polvo de raíz de "henna neutral" (Cassia obovata) no tiñe, pero tonifica el cabello.

Se aplica en forma de mascarilla.

Preparación:

Mezclar 50 g de henna neutral y agua hirviendo. A la pasta se agrega una cucharada sopera de aceite de oliva.

2. Tónico de palo jabón

El palo jabón (Quillaja saponaria Molina) frena la caída.

Preparación en casa:

Diluye tres cucharadas de palo jabón en 250 ml de agua. Hiérvela durante cinco minutos. Deja que se enfríe. Cuélala, hazte masaje con el agua jabonosa resultante. Espera cinco minutos antes de aclarar el cabello. Realiza la aplicación cada día durante una semana y luego cada siete.

El palo jabón está indicado sobre todo en cabellos grasos.

Artículo relacionado 3 pasos para elaborar tus propios jabones artesanos

3. Colonia de quina roja

La quina roja es desinfectante y estimulante.

Preparación: