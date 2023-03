Cómo hacer cebolla caramelizada sin azúcar

Si no te gusta el azúcar, no lo toleras o no lo consideras saludable, no tienes por qué prescindir de las cebollas caramelizadas, que confieren un sabor profundo y rico a los platos. De hecho, el azúcar no hace falta, porque la cebolla contiene sus propios azúcares saludables que se van a caramelizar si se cocinan de manera adecuada.

No obstante, algunas personas añaden azúcar, miel o jarabe de agave para acelerar el proceso y obviamente conseguir un sabor más dulce. Pero si lo que te interesa es no añadir azúcares a tus platos, la miel y el agave tampoco son una opción.

Cómo caramelizar la cebolla de la manera más saludable

Todo lo que necesitas son cebollas (preferentemente amarillas o marrones), agua, una pizca de sal, una buena sartén grande de hierro y un poco de tiempo. La cocción lenta es la clave de este proceso para que los azúcares naturales se doren y contribuya a una gran transformación del sabor.

Toma tres cebollas y prepárate para picarlas. Para no llorar, ponte gafas, moja las cebollas antes de cortalas y utiliza el cuchillo más afilado que tengas. Retira la capa externa de las cebollas, córtalas en cuartos y córtalas en juliana finamente. Calienta la sartén a fuego medio, vierte dos cucharadas de aceite de oliva, agrega las cebollas y remueve. Añade una pizca de sal y remueve durante tres minutos hasta que empiecen a ablandarse. Baja el fuego al mínimo y cocina sin tapar durante unos 45 minutos o hasta que las cebollas estén muy blandas, ligeramente pegajosas y de un color dorado intenso. No caigas en la tentación de aumentar la temperatura para acelerar el tiempo de cocción. Es muy importante remover cada 3-4 minutos para evitar que la cebolla se peque al fondo. Si se adhieren, añade una cucharada de agua y raspa los trozos pegados. No son un problema, porque aportan más sabor. Baja aún más el fuego o pon la sartén en un fogón más pequeño si se te están quemando demasiado. Cuando estén casi a punto, añade dos cucharadas de agua o, mejor, caldo, y deja que el líquido se evapore. Ya tienes tu cebolla caramelizada. Puedes usarla inmediatamente o enfriarla a temperatura ambiente para guardarla en el frigorífico, donde se conserva 3-4 días. Si la congelas puedes utilizarla en el plazo de un mes.

Cómo utilizar la cebolla caramelizada

La cebolla caramelizada es idea como ingrediente de pizzas, sándwiches, frittatas, sopas o guisos. Su contribución al sabor final resulta espectacular. El proceso de caramelización de las cebollas les quita el sabor picante, y les confiere un sabor mucho más suave y especiado.

Son el complemento perfecto para:

Cobertura para puré de patatas y sopas

Pan de cebolla

Como base para una salsa balsámica de cebolla

Para hamburguesas vegetales o salsas barbacoa

En tapas

En ensaladas

Receta especial con cebolla caramelizada

Pan de cebolla caramelizada

Las cebollas están disponibles durante todo el año. Sin embargo, su temporada principal, cuando está más dulce, es mayo, julio, agosto y septiembre. Esos serán los mejores momentos para hornear pan de cebolla.

Ingredientes:

1 paquete de levadura seca

250 ml de agua tibia

500 g de harina

1 paquete de levadura en polvo

2 cucharaditas de sal

500 g de queso fresco tipo quark bajo en grasa

2 cebollas caramelizadas

1 cucharada de aceite de oliva

Hornear pan de cebolla no es difícil, pero lleva algo de tiempo. La preparación real son unos 15 minutos. Pero la masa tiene que reposar varias veces y luego se hornea durante al menos 30 minutos.

Elaboración:

Disuelve la levadura en el agua tibia. Agrega la harina, la levadura en polvo y la sal. Añade el quark y amasa con las manos hasta formar una masa firme. Envuelve la masa en un paño de cocina y déjala crecer en un lugar cálido durante unos 20 minutos. Transcurrido el tiempo añade las cebollas caramelizadas a la masa. Amasa y deja que suba nuevamente durante 45 minutos. Precalienta el horno a 200 ºC con calor arriba y abajo. Amasa y forma una hogaza o coloca en un molde rectangular. Hornea el pan en el horno a 200 ºC durante unos 30-40 minutos.

El pan de cebolla tiene un sabor particularmente delicioso con patés vegetales de temporada.