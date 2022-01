Consejos de la medicina china para los síntomas de la menopausia

Los síntomas de la menopausia se deben a una decadencia energética o desequilibrio de yin y yang: el cuerpo ya no es capaz de autorregularse y necesita ayuda.

Los medicamentos que se suministran según la disciplina occidental llegan hasta donde llegan. No se trata solo de mitigar una serie de síntomas, sino de favorecer la adaptación del cuerpo a una nueva situación, una nueva etapa.

No hay una varita mágica para eliminar los altibajos ni los obstáculos de la vida: una persona es tan capaz de modificar el rumbo de su vida como de reordenar su cuerpo mental.

Alimentación para la menopausia según la medicina china

Físicamente necesitas una dieta adecuada y equilibrada. La comida ha de ser caliente y cocinada.

En otoño conviene ingerir productos que estén cerca de la tierra, como tubérculos, frutos y semillas; los sabores picantes y salados son los más apropiados, pero no abuses de la sal.

Bebe agua hervida y en caliente y no abuses de dulces y fritos.

Fitoterapia china para regular las hormonas

Para complementar la dieta y mejorar los síntomas de falta de hormonas, puedes tomar Dong Quai (Angélica Sinensis), una planta que usan mucho las mujeres en China y que en España se vende en cápsulas en farmacias y herboristerías.

El Dong quai tonifica la sangre, lo que mejora aspectos como la ansiedad, sofocos, sudoración, insomnio o depresión.

Otro producto muy útil es Gou Qi Zi (Licium barbarium), las famosas bayas goji. Estas bayas rojas secas se encuentran fácilmente en supermercados chinos y a menudo también en herbolarios.

Tonifica la sangre, sobre todo de hígado, y tranquiliza la mente; se prepara una infusión con algunos granos, se deja reposar cinco minutos, y se bebe y se comen bayas una vez al día.

El aceite de onagra también es eficaz.

El trabajo emocional, imprescindible

Emocionalmente, hay que aprender a aceptar la vida, a convivir con la mejor intención y ánimo. No podemos cambiar la realidad pero sí aceptar y cambiar nuestra propia realidad.

Si el origen es una histerectomía, desde luego que es una agresión muy profunda. Pero aunque la cicatriz deja una huella el cuerpo es capaz de reordenarse y adaptarse a la nueva situación.

Cada día se compone de 24 horas, estés contenta o triste, con un amanecer y una oportunidad de disfrutar y sentir intensamente la vida.

Si la menopausia ha llegado como consecuencia de la edad, hace falta perspectiva: no es malo cumplir 45; lo malo es no aceptarlo y no saber apreciar lo que se tiene. Estás en la mejor época de tu vida, una época de madurez y serenidad.

Los chinos dicen: "La mujer de cuarenta, una flor". ¡No dejes que se marchite por la menopausia y vívela plenamente!