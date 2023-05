¿Los niños deben usar el hilo dental?

El hilo dental puede eliminar la placa y las partículas de comida que se escapan del cepillo de dientes en los espacios interdentales. Pasar el hilo contribuye a la higiene bucal y dental y ayuda a prevenir diversas enfermedades,al menos entre los adultos, pero, ¿y los niños?

Cepillarse bien los dientes

Al menos a la hora de cepillarse los dientes, el mismo consejo vale para los pequeños que para los mayores:el cepillado debe ser minucioso, ni demasiado corto ni demasiado brusco, y también se debe dominar la técnica correcta de cepillado.

Pero, ¿qué pasa con los espacios interdentales, que después de todo constituyen alrededor del 30 por ciento de la superficie dental? ¿Los más pequeños también necesitan ayudas como hilo dental, palitos dentales o cepillos interdentales? ¿O todo esto no es necesario si todavía tienen dientes de leche?

¿Seda dental en niños? Los dentistas dicen que sí

Para los dentistas, el asunto está igualmente claro: tan pronto como se forman los primeros espacios estrechos entre los dientes, la placa, las bacterias y similares pueden acumularse donde el diente se encuentra con el otro diente, lo que promueve enfermedades de las encías y los dientes.

Cuando las superficies de los dientes se unen por completo, el cepillo de dientes simplemente no puede interponerse en el medio, ya sean dientes de leche o no, no hay diferencia. Por lo tanto, los expertos están a favor del uso diario del hilo dental también para los niños.

El hilo dental solo funciona si lo usas

El punto de conflicto para los dentistas es menos la cuestión de si tiene sentido usar hilo dental o no, sino si realmente se utiliza.

Los padres a menudo no dicen la verdad cuando les preguntan si se cuidan los dientes, así que si los padres no lo emplean, tampoco lo utilizaran con sus hijos.

El buen cuidado dental es un asunto de los padres

Es comprensible que los padres tiendan a cometer errores y trampas al usar hilo dental, porque el hilo dental es molesto, tanto para los niños como para los adultos.

No es fácil manejar el hilo dental. Cuando los niños son tan pequeños que no tienen suficiente motricidad fina, los padres deben pasarles el hilo dental. Luego se les debe permitir ir practicando y controlar la técnica correcta poco a poco hasta que a partir de los 10 años la pueden dominar.

Los palitos de hilo dental que vienen con un soporte de plástico a menudo facilitan un poco el manejo para jóvenes y mayores. Sin embargo, no producen mejores resultados de limpieza, ya que, a diferencia del clásico hilo de seda que se enrolla alrededor de los dedos, no se pueden aplicar al diente describiendo una curva. Al ser un producto desechable, también genera más residuos que el hilo dental normal.

Muchos dentistas recomiendan para los niños el "hilo expandible", un hilo dental que se hace un poco más grueso al limpiar. Esto crea un hilo esponjoso que llena los espacios de manera óptima sin quedar atrapado.

Hilo dental: esto es lo que dice la investigación clínica

Finalmente, una mirada a la ciencia, que tiene una pequeña sorpresa guardada. Los beneficios del hilo dental hasta ahora solo se han probado parcialmente, aunque ningún dentista desaconsejaría su uso.

Los estudios en adultos han demostrado que el uso regular de hilo dental en el hogar protege contra la gingivitis y, por lo tanto, también contra la periodontitis.

Sin embargo, no hay resultados significativos hasta la fecha sobre el efecto del hilo en la caries o el sarro dental. Pero el hecho de que el beneficio del hilo dental contra la caries dental no se haya probado de manera concluyente no significa que no exista.

Al contrario, está claro para el sentido común que las bacterias que sobreviven entre los dientes pueden causar daños con el tiempo; casi no hay dentista que lo dude.

Aunque no haya datos al respecto, los dentistas no tienen ninguna duda de que el hilo dental ayuda a prevenir las caries, porque un diente limpio no enferma.

