5 ejercicios para un suelo pélvico en forma

Camina como una reina

¿Qué es el suelo pélvico? Anatómicamente es el grupo de músculos que tapizan el suelo de la pelvis. Definido de manera más comprensible, se trata de la musculatura que tenemos entre las piernas.

Que se te escape el pipí no significa que tu suelo pélvico esté débil. Significa que no funciona bien. Puede ser por debilidad, pero también puede ser que tu musculatura esté demasiado tensa. Un músculo tenso no funciona. No te autotrates, consulta a profesionales.

Los fisioterapeutas especializados en el suelo pélvico te pueden ayudar, conocen el funcionamiento de este globo y reeducan el sistema de presiones. Pueden trabajar en equipo con un osteópata.

Levanta tu postura, lleva la consciencia a tu suelo pélvico, haz ejercicios perineales, respira… La postura y la elongación son las claves de la salud del suelo pélvico. Pero tú también puedes ayudarte con los ejercicios que te proponemos.

5 ejercicios para tu suelo pélvico