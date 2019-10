5 estiramientos al aire libre que te harán sentir mucho mejor

5 / 5

Te has liberado de tensiones, has estirado la espalda y has conectado con tu respiración consciente y profunda. Esta breve secuencia de estiramientos ha preparado tu cuerpo para la más enriquecedora de las posturas: la meditación.

Dedica los últimos minutos de este ritual de salud frente al mar a mantenerte en silencio, apaciguar la mente y restablecer tu equilibrio interior.