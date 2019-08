¿Por qué los principiantes tienen más flato?

Es típico ver durante un carrera a corredores que se quedan al borde del camino, con la cara desencajada y las manos bajo las costillas. Según estudios científicos, el flato aparece en uno de cada cinco participantes en carreras deportivas.

Aunque parezca increíble tratándose de una molestia tan obvia, localizada y frecuente, aún no se sabe a ciencia cierta qué provoca este dolor. Los médicos se excusan diciendo que cuando lo vas a estudiar ya ha desaparecido...

Lo que se sabe es que puede ser uni- o bilateral y que suele aparecer bajo el arco costal. Con frecuencia surge al correr, con menos frecuencia al ir en bicicleta o al nadar. Sospechosamente en muchas ocasiones lo sufren personas desentrenadas que han comido poco antes.

Teorías acerca de la causa del flato

Hay muchas teorías, aquí os mostramos las más importantes:

Muy probablemente tiene algo que ver con la redistribución de la sangre . Al realizar esfuerzos corporales, los músculos se irrigan mejor, mientras que los órganos como el hígado, el intestino y el bazo reciben menos sangre. Debido a ello se deforman, lo que hace que se modifique la estática en la cavidad abdominal. En combinación con las vibraciones que se generan al correr, se da una tracción de las estructuras de tejido conectivo que soportan los órganos y debido a ello se puede dar el dolor.

Las personas que tienden a padecer de este molesto trastorno puede que al correr experimenten una acumulación de dichos gases. Este dolor de expansión puede que lo sientan como el flato. En 2010, un estudio mostró que puede haber una relación entre la mala postura corporal al correr y este característico dolor.

Qué hacer para evitar el flato

La causa de los dolores no importa mucho a los corredores cuando lo están experimentando. Les obliga a bajar el ritmo y en el peor de los casos, a realizar una pausa.

Para acelerar la recuperación se recomienda flexionar el tronco hacia delante y masajear las zonas no dolorosas alrededor del flato. También es de ayudada respirar profundamente. Tan buen punto el dolor desaparece se puede volver a aumentar la velocidad.

Los deportistas de élite no suelen tener nunca problemas con el flato. La experiencia acumulada por los deportistas experimentados enseña que para evitar el flato no se debe correr con el estómago ni demasiado lleno ni vacío. Una buena idea es consumir un plátano antes de iniciar la carrera.

Aumentar gradualmente la intesidad

Según los expertos, fortalecer los músculos del tronco puede ser de ayuda. Además es recomendable empezar a ejercitarse gradualmente para evitar el dolor.

La buena noticia es que el flato no suele ser un problema duradero, y cuanto más en forma se esté más difícil es que cause problemas, ya que el cuerpo se adapta a la sobrecarga. En cualquier caso, el flato no es un problema peligroso.