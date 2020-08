5 ejercicios para ganar agilidad y proteger tus articulaciones

4 / 5

• Flexión-extensión (4a). Lleva el mentón hacia arriba suavemente y luego hacia abajo. Repite 10 veces contando cada movimiento simple como 1. Hay a quienes la extensión de cuello (mirar hacia arriba) les resulta dolorosa. Es importante no llegar al punto en el que ya se siente dolor, detener el movimiento antes y establecer ahí el límite. A veces también se puede oír un clic en los ejercicios de cuello. Si no te causa dolor o malestar, no te preocupes y continúa.

• Lateral (4b). Lleva la oreja derecha hacia el hombro derecho sin levantar el hombro. Es importante mantener la cabeza recta y no girarla; así la flexión lateral será más efectiva. Haz el movimiento a izquierda y derecha 10 veces. Cada movimiento simple cuenta como 1.

• Rotación (4c). Mueve ahora la cabeza a la izquierda y a la derecha girando solamente el cuello . Repite 10 veces.

• Círculos (4d). Con la punta de la nariz dibuja círculos lo más anchos posible, integrando los movimientos anteriores. Sé precavido y no fuerces. ¡Atención! Para evitar mareos, alterna el sentido de los círculos. Repite 10 veces (cada círculo en un sentido cuenta como 1). Se pueden hacer sentado.