3 ejercicios para ganar vitalidad con la técnica Nadeau

La importancia de la respiración

Gracias a la técnica Nadeau aumenta el volumen de oxígeno que llega a los tejidos y órganos vitales del organismo, un oxígeno que ayuda a mantenerse más joven y que obtenemos a través de la respiración. Por eso, a la hora de practicar este método, además de llevar a cabo de forma correcta los tres movimientos de los que se compone es muy importante la manera en la que se respira.

"Cuando los movimientos se llevan a cabo de forma lenta la respiración se coordina con ellos, van al mismo ritmo. En cambio, cuando los movimientos se aceleran hacemos una respiración más larga y lenta, normalmente a través de la boca, lo que aumenta aún más la oxigenación", apunta Tárik Elguindi, director de la técnica Nadeau en España.

Apta para cualquier edad

Una de las ventajas del método es que casi todo el mundo puede practicarlo. De hecho, Henri Nadeau, su creador, lo desarrolló después de sufrir un grave infarto en 1972, a los 59 años, que le provocó dificultades incluso para caminar.

Los médicos le recomendaron operarse a corazón abierto pero, dado que no le aseguraron una mejora significativa de su salud, decidió no hacerlo. Este ex empresario canadiense empezó a investigar cómo podía fortalecer su débil corazón y mejorar su salud, y llegó a la conclusión de que el secreto estaba, precisamente, en lograr una buena oxigenación de los tejidos internos y de la columna vertebral.

La clave para desarrollar el método la tuvo mientras veía, en televisión, cómo se movían unas bailarinas de danza del vientre. Pensó que era un tipo de movimiento suave y que, además, al centrarse en la pelvis y el tronco favorecería la oxigenación de los órganos vitales.

"Henry Nadeau se levantó e imitó durante 15 segundos los movimientos de las bailarinas. Y con solo estos 15 segundos ya se sentía mejor. Al día siguiente hizo dos segundos más y así, cada día, fue incrementando la duración de los movimientos", explica Tárik.

Para todos los estados físicos

Nadeau fijó las bases de la técnica gracias a su experiencia personal, aunque el método lo acabó de perfilar la profesora de yoga Colette Maher, actual presidenta de la Técnica Nadeau a nivel mundial y propietaria de los derechos intelectuales.

Tras conocer a Henri Nadeau en 1983 y observar sus movimientos, definió y sistematizó los tres ejercicios que actualmente forman parte de la disciplina. Unos movimientos que, incluso, se pueden adaptar para llevarlos a cabo sentado en caso de tener problemas de movilidad.

Eso sí, hay que tener en cuenta que mientras se realizan se movilizan los órganos vitales del tronco. Por eso la práctica del método Nadeau no se recomienda a personas que acaban de ser operadas.

Beneficios no solo corporales

Uno de los efectos de la mayor oxigenación del organismo que se notan desde el principio es el incremento de la energía vital. "La técnica Nadeau es tan estimulante como darse una buena ducha matutina", comenta en la página web de la técnica Susana, una empresaria de 50 años y seguidora del método.

"La práctica diaria aumenta la voluntad, la disciplina, la autoestima y la alegría", añade Tárik Elguindi.

Sus beneficios:

A nivel físico mejora la circulación sanguínea .

. Mejora la memoria (al facilitar que llegue más oxígeno al cerebro)

Ayuda a reducir los problemas de tensión arterial.

También los sistemas respiratorio, nervioso y linfático pueden verse beneficiados por su práctica.

Ayuda asimismo a combatir dolencias que se manifiestan en la pelvis y el tronco: estreñimiento, trastornos menstruales, incontinencia urinaria y problemas de hígado o de próstata.

Al movilizar el bajo abdomen puede aumentar la libido.

La salud de la columna vertebral también puede verse beneficiada. "Al movilizar la columna, el cuello y la cabeza mejora la llegada de la sangre a las vértebras y los discos intervertebrales", asegura Tárik.

Ayuda a combatir trastornos como la ciática, la osteoporosis o el dolor de espalda.

Contribuye a combatir el estrés, aumentar la coordinación y la conciencia corporal.

Su práctica diaria ayuda a mantenerse en forma.

Todo ello hace de la técnica Nadeau un método en expansión actualmente en España. "Las personas cada vez tienen menos tiempo para dedicar al deporte, y la crisis económica ha provocado también que haya menos dinero para gastar por ejemplo en un gimnasio. La técnica Nadeau es barata, sencilla, puede practicarse en casa y tan solo hay que dedicarle 20 minutos al día", argumenta. "Con la técnica Nadeau tomas las riendas de tu salud", asegura Tárik Elguindi Nasr.