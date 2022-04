Escaramujo de rosa mosqueta para artrosis y artritis

En medicina natural, el escaramujo se puede utilizar en polvo. El polvo de rosa mosqueta se considera un remedio útil para problemas articulares, dolores crónicos y enfermedades inflamatorias. Sus principales principios activos son la vitamina C y el compuesto vegetal galactolípido.

¿Qúe son los escaramujos?

El escaramujo es el fruto (o, mejor dicho, pseudofruto) de todas las variedades de rosas. Los escaramujos rojos de la rosa canina común (Rosa canina o Rosa corymbifera) se pueden consumir como un fruto que, fresco, está cargado de vitamina C.

A este rosal silvestre le gustan los bordes de los caminos y los prados, y pueden crecer hasta tres metros de altura.

Los escaramujos tienen forma redondeada y generalmente son de color rojo brillante. Pero también hay variedades de rosas que producen escaramujos negros o morados.

Los escaramujos consisten en una cáscara afrutada que contiene la fruta real, es decir, las semillas pequeñas. Estos, a su vez, están rodeados de vellos que pueden provocar un molesto picor al entrar en contacto con la piel.

Propiedades de los escaramujos

Uno de los escaramujos más apreciados es el de la rosa mosqueta (Rosa eglanteria). Con su pulpa se puede hacer puré, mermelada o licor de rosa mosqueta.

De las semillas de rosa mosqueta se puede extraer un aceite rico en ácido alfalinolénico (omega 3), que se utiliza en cosmética y tiene propiedades calmantes, antiinflamatorias y de cuidado de la piel irritada.

El polvo de rosa mosqueta se puede utilizar como suplemento dietético para muchas enfermedades, especialmente la osteoartritis y las enfermedades inflamatorias crónicas, pero también para problemas digestivos o simplemente para prevenir resfriados y para la desintoxicación. También se puede dar el polvo a las mascotas, como perros, gatos y caballos.

Muy ricos en vitamina C

El escaramujo fresco de rosa mosqueta es extraordinariamente rico en vitamina C.

La rosa mosqueta aporta por 100 g:

1.250 mg de vitamina C en la fruta fresca

1.033 mg de vitamina C en la fruta congelada

400 mg de vitamina C en polvo de rosa mosqueta

64 mg de vitamina C en la mermelada

Además, los escaramujos contienen carotenos, cobre, ácidos orgánicos, flavonoides y galactolípidos. Esta última es la sustancia que hace que la rosa mosqueta, junto con la vitamina C, sea tan eficaz en enfermedades articulares como la artrosis.

¿Qué son los galactolípidos?

Los galactolípidos son fitoquímicos que se encuentran en cantidades excepcionalmente grandes en la rosa mosqueta (más aún en las semillas), y también en las dos subespecies Rosa canina lito y Rosa canina AP-4 .

Los galactolípidos son liposolubles y sensibles al calor. Si los escaramujos se calientan a más de 40 grados, los galactolípidos se desnaturalizan y se vuelven ineficaces.

Por lo tanto, la mermelada de rosa mosqueta o la infusión de escaramujo no son formas ideales de preparación si quieres disfrutar de sus propiedades curativas.

Si compra polvo de rosa mosqueta, debes tener claro de antemano si es de calidad alimentaria cruda, es decir, si no ha estado en contacto con temperaturas superiores a los 40 grados durante la producción. Solo de esta manera puede conservar la mayor parte de la vitamina C y los galactolípidos.

También son ricos es galactolípidos el perejil, los puerros, los guisantes, las espinacas y la calabaza

¿Por qué son eficaces los galactolípidos?

Estas sustancias ofrecen un doble efecto para los pacientes con artrosis:

Tienen un efecto antioxidante, lo que significa que puede bloquear los radicales libres que, de lo contrario, pueden producir un efecto dañino sobre el cartílago.

lo que significa que puede bloquear los radicales libres que, de lo contrario, pueden producir un efecto dañino sobre el cartílago. Contribuye a la estabilización de la membrana celular del cartílago, lo que favorece la formación de nuevo cartílago y la prevención de su deterioro.

Los galactolípidos también aseguran que los glóbulos blancos (leucocitos) no puedan penetrar y dañar el tejido del cartílago (esto es lo que se produce en la artritis, que es una enfermedad autoinmune).

Los galactolípidos tienen así un efecto antiinflamatorio y analgésico que mejoran la movilidad, los dolores articulares y de espalda y la rigidez matinal. Con la ingesta regular de polvo de rosa mosqueta, la inflamación podría reducirse..

El efecto sobre la artrosis

En un ensayo clínico que involucró a 100 pacientes con artrosis de rodilla o cadera (o ambas), recibieron 2,5 g de polvo de rosa mosqueta estandarizado o un placebo dos veces al día durante cuatro meses. En estudios similares se tomaron dosis de 5 mg.

En el grupo de la rosa mosqueta, la movilidad articular mejoró significativamente en comparación con el grupo de placebo. El dolor en el grupo de rosa mosqueta también disminuyó significativamente, lo que no sucedió en el grupo de placebo.

El efecto sobre la artritis

También hay evidencia del efecto del polvo de rosa mosqueta sobre la artritis. A diferencia de la artrosis, la artritis no es una enfermedad degenerativa por desgaste, sino una enfermedad autoinmune que provoca una inflamación articular severa en episodios.

En un estudio, 89 participantes con artritis tomaron 5 g de polvo de rosa mosqueta o un placebo durante 6 meses. En el grupo que recibió polvo de rosa mosqueta, los síntomas de la artritis se redujeron un poco.

¿Cuánto tiempo se debe tomar el polvo de rosa mosqueta?

Se recomienda tomar el polvo de rosa mosqueta regularmente durante un período de al menos uno o dos meses para determinar si se puede esperar un efecto en el caso individual.

Tomar descansos de dos a cuatro semanas puede prevenir posibles efectos de habituación. Dado que el efecto de la rosa mosqueta persiste durante un cierto tiempo después del período de ingesta, no se espera una pérdida de eficacia durante las pausas de ingesta.

Ingesta de polvo de rosa mosqueta

Tomar de 5 a 10 g del polvo (aproximadamente 1 a 2 cucharaditas) diariamente (mejor dividido en al menos dos dosis), anádelo a bebidas frías (agua, zumo, batidos...) o a platos dulces (muesli , purés de frutas, yogur).

Dado que los galactolípidos son liposolubles, sería recomendable añadir una pequeña cantidad de grasa, por ejemplo media cucharadita de mantequilla de almendras o unas gotas de aceite de oliva virgen extra.

Lo que debes mirar cuando compres polvo de rosa mosqueta

El polvo puro de rosa mosqueta en herbolarios, tiendas ecológicas u online, tanto en polvo como en cápsulas. Asegúrate de que el producto sea ecológico y de elaboración en frío.

Para guardarlo, se debe mantener en un lugar fresco.

