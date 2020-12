Estevia: dulzor sin calorías y con virtudes medicinales

¿Qué es la estevia y por qué puede sustituir el azúcar?

Las hojas de la estevia (Stevia rebaudiana) endulzan hasta 20 o 30 veces más que el azúcar.

Esta cualidad le viene dada por componentes como el esteviósido –un glucósido diterpénico que resulta entre 200 y 300 veces más dulce que la sacarosa–, otros glucósidospuecomo el rebaudiósido A, o el esteviol y el isosteviol.

Si la planta en polvo es dulce, el extracto, con un 90% de esteviósido o rebaudiósido, lo es tanto que debe ser disuelto para poder ser tolerado.

Si se compara con los edulcorantes sintéticos su poder calórico es también bajísimo: apenas 0,2 calorías por gramo. Pero en polvo su regusto herbáceo y un punto áspero no casa bien con bebidas como el café.

La estevia endulza sin aportar calorías y además puede resultar de ayuda a las personas diabéticas por su efecto hipoglucemiante.

Usos medicinales de la estevia

Aparte de endulzar, la estevia ofrece beneficios terapéuticos en mayor o menor medida refrendados por estudios científicos:

Se considera ligeramente hipoglucemiante . La estevia puede emplearse en caso de diabetes del tipo II como alternativa al azúcar, pues eleva la tolerancia a la glucosa y no aumenta su nivel en la sangre, aunque sobre este punto se precisan más evidencias clínicas.

. La estevia pues eleva la tolerancia a la glucosa y no aumenta su nivel en la sangre, aunque sobre este punto se precisan más evidencias clínicas. Tiene un efecto antibacteriano , eficaz para prevenir y neutralizar la infección bacteriana por Escherichia coli y Staphylococos aureus, entre otros agentes infecciosos.

, eficaz para prevenir y neutralizar la infección bacteriana por Escherichia coli y Staphylococos aureus, entre otros agentes infecciosos. Se le atribuyen efectos antihipertensivos , pero solo en personas con presión sanguínea alta.

, pero solo Favorece la función gastrointestinal, puede aliviar el dolor abdominal y ejerce un suave efecto laxante que la convierte en un recurso útil contra el estreñimiento.

que la convierte en un recurso útil contra el estreñimiento. Por su baja o casi nula carga calórica reduce el ansia de comer.

reduce el ansia de comer. Su acción diurética combate la retención de líquidos.

Las hojas frescas de estevia masticadas combaten las caries y los focos de infección en la placa dental.

y los focos de infección en la placa dental. Su uso externo, en cataplasmas, se ha indicado en la dermatitis seborreica, dermatitis alérgica, manchas de piel, eccemas y acné.

Artículo relacionado Cómo usar la estevia con fines terapéuticos

¿La estevia tiene contraindicaciones?

En el año 2000 la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria EFSA prohibió la comercialización y consumo de la estevia al detectarse determinados problemas de salud. Se habló entonces de cuadros de intoxicación hepática y efectos secundarios asociados a su acción laxante.

Pero sobre todo se basó en un informe de 1999 publicado por el Comité Científico sobre Alimentación Humana de la UE. El informe concluía que el esteviol podía no ser toxicológicamente aceptable a tenor de ciertos casos de toxicidad genética en experimentos de laboratorio con ratas y hámsters.

Artículo relacionado 9 alternativas saludables al azúcar blanco

Estudios posteriores probaron, sin embargo, que para producirse daños en el ADN se precisarían cantidades muy elevadas de esteviol.

Según María José Alonso, vocal del colegio oficial de farmacéuticos de Barcelona, se produjeron trastornos de salud con edulcorantes que contenían extracto de estevia, pero una variedad de estevia que no era de la especie rebaudiana sino otra más barata de distinta composición bioquímica.

Desde 2007, diversas empresas productoras de estevia han presentado estudios de eficacia y seguridad ante el Parlamento Europeo, apoyados en informes suscritos por expertos de la FAO y la OMS, en los que se da fe de la inocuidad de esta planta.

Efectivamente, en la web de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) se puede encontrar un extenso documento del comité científico sobre toxiaditivos alimentarios que confirma que los glicósidos de esteviol, sometidos a estudios in vitro e in vivo en animales, no son carcinogénicos, genotóxicos ni provocan toxicidades que afecten a la reproducción y el desarrollo.

De hecho, desde que la EFSA levantó su prohibición, aunque fuera parcial, se encuentran ya edulcorantes de estevia y la planta seca o reducida a polvo en herbolarios, farmacias y centros de dietética. También se encuentra en primavera en algunos centros de jardinería.

Artículo relacionado 6 plantas medicinales para bajar el azúcar

Cómo tomar estevia

Existen varias formas de tomar estevia;

Las hojas se pueden consumir frescas y tiernas , simplemente masticadas o tras ser licuadas. Sería un recurso para primavera, que es cuando están en su punto, pero al contener agua, sus principios activos se encuentran más disueltos.

, simplemente masticadas o tras ser licuadas. Sería un recurso para primavera, que es cuando están en su punto, pero al contener agua, Lo habitual, según explica Josep Maria Teixé, herborista de El Manantial de Salud, es tomar "té de estevia": la infusión de las hojas secas o en polvo , que es como se encuentra en los herbolarios.

, que es como se encuentra en los herbolarios. La infusión de la hoja troceada se toma sola o con otras plantas que potencian su acción para una infusión hipoglucémica completa, como el copalchi y las vainas de judía. También se puede preparar un litro y guardarlo en la nevera.

se toma que potencian su acción para una infusión hipoglucémica completa, como el copalchi y las vainas de judía. También se puede preparar un litro y guardarlo en la nevera. El polvo se toma como edulcorante y como hipoglucemiante , a razón de una cucharadita por vaso de agua.

, a razón de una cucharadita por vaso de agua. El edulcorante de estevia se prepara con extracto de esteviósido, en polvo, gotas e incluso pastillas, como si fuera sacarina.

Dosis máxima recomendada

La EFSA recomienda una dosis máxima diaria de 4 mg de extracto de estevia por kilo de peso corporal, lo que coincide con lo que propuso la propia OMS en su día.

Eso quiere decir que una persona adulta de unos 70 kg de peso podría consumir hasta 280 mg de extracto al día sin incurrir en riesgo alguno para su salud.

La estevia en el mundo

Pero si en Europa la estevia aún lucha por legalizarse completamente, en Japón la estevia se vende desde 1971, representa más del 40% del mercado de edulcorantes y no ha generado ningún problema de salud.

En China, principal productor mundial, se aprovechan los usos terapéuticos de la estevia como inmunoestimulante, antitumoral, antialergénica e hipolipemiante, y con estos fines se elaboran con ella diversos medicamentos.

En lengua guaraní se conoce como ka é he é u "hoja dulce". En Paraguay y el sur de Brasil, este pueblo la viene utilizando desde hace siglos para endulzar su yerba mate, pero también con diferentes usos medicinales.

También en algunos países de Centroamérica, los del Pacífico y Asia meridional, como Malasia, el empleo de esta planta parece del todo normalizado.