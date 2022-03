Los hábitos saludables que más reducen el riesgo de cáncer

El cáncer es la causa más frecuente de muerte prematura y evitable en la Unión Europea. Constituye un problema notable de salud pública.

Para hacerle frente se promulgó el Código Europeo Contra el Cáncer, una lista de recomendaciones que pueden, en numerosos casos, reducir la incidencia del cáncer y también la mortalidad asociada a él, además de mejorar la salud en general.

Muchas veces se pregunta sobre la influencia del factor genético para desarrollar un cáncer. ¿Por qué aparece más en algunas familias? ¿Hasta qué punto es importante?

En algunos tipos de tumor, y sobre todo cuando se presenta a edades muy tempranas, la herencia genética parece determinante.

Existen oncogenes capaces de producir cáncer. Pero el cuerpo posee también genes supresores. Es decir, desde un punto de vista genético puede, potencialmente, desarrollar un cáncer pero también suprimirlo. La activación de un mecanismo u otro depende en buena medida del modo de vida y el entorno.

Hoy se denomina oncogen a un gen que, como consecuencia de una alteración en su código, codifica una proteína capaz de desencadenar una transformación maligna, como los oncogenes RAS, que codifican la p.21-ras (proteína de PM 21000).

En contrapartida, también existen los genes de factores supresores. Se los conoce con el nombre de antioncogenes y ejercen una acción supresora de la proliferación.

Cuando se trata bien al cuerpo y se le libera de toxinas alimentarias y ambientales tiene más posibilidades de que se estimulen estos factores de protección ante el tumor.

La medicina naturista ha resaltado la importancia que tienen la dieta, los factores psicológicos y los problemas del medio ambiente tanto antes como después del diagnóstico de cáncer, acompañando a tratamientos convencionales.

En 1997 se publicó Alimentación, Nutrición y Prevención del Cáncer: una perspectiva global, considerado el estudio más exhaustivo sobre la relación entre la dieta y el riesgo de padecer cáncer.

Su conclusión principal es que una alimentación rica en vegetales y frutas, el ejercicio físico regular y mantener un peso saludable previenen entre un 30 y un 40% el número de casos de cáncer en todo el mundo. El efecto es parecido al de dejar de fumar.

Se sabe que la fibra protege del cáncer de colon y la soja, del de mama, por ejemplo. También que los alimentos con antioxidantes (té verde, coles, soja, granada, uva, jugo de remolacha, cebolla, ajo o seta shiitake) ejercen una acción anticancerígena en el organismo, como también algunas plantas, especialmente la uña de gato.

En ocasiones se ha dicho que existe una personalidad que predispone al cáncer. Se suele asociar a personas resignadas, sumisas y que renuncian a la expresión y satisfacción de las propias necesidades en favor de los demás.

Thorwald Dethlefsen y Rüdiger Dahlke, en su libro La enfermedad como camino, comparan el desarrollo del cáncer con la conducta humana. Su teoría es que tanto la célula cancerosa como el ser humano no respetan el medio ambiente, únicamente se aprovechan de él.

Consideran que no solo la actitud del enfermo de cáncer ha de cambiar, para que sea capaz de respetar el medio ambiente sino toda la comunidad humana, que ha de ser capaz de convivir en armonía con el medio ambiente sin explotarlo más allá de ciertos límites.

La exposición a agentes cancerígenos, sobre todo de la madre, se relaciona con entre el 85 y el 96% de los cánceres pediátricos. La población pediátrica (fetal, infantil y juvenil) es especialmente vulnerable a los contaminantes potencialmente cancerígenos.

Es importante conocer estos factores medioambientales pero sobre todo diseñar estrategias para prevenir el contacto con las embarazadas y los niños.

En este sentido, la unidad de pediatría del Hospital Infantil Universitario La Fe de Valencia es puntera en el estudio de la relación entre el medio ambiente y las enfermedades pediátricas.

Para la medicina naturista, prevenir el cáncer es una tarea global y a largo plazo que implica cuidar el organismo desde múltiples puntos de vista. Estos son los principales hábitos físicos, dietéticos y emocionales que propone.

Las limitaciones de las terapias naturales a la hora de abordar el cáncer hacen aconsejable optar por una medicina integrada, que considere los inconvenientes de los tratamientos convencionales pero también sus ventajas.

Hacia el año 400 a. C, Hipócrates dijo: "Es mejor no realizar tratamiento alguno frente a un cáncer oculto, ya que su extirpación producirá la muerte rápida del paciente, mientras que si no recibe agresión alguna, el enfermo vivirá largo tiempo."