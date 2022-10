Ibuprofeno: para qué sirve y sus alternativas naturales

1 / 7

Living4Media

1. Árnica

El árnica (Arnica montana) requiere uso tópico (no oral, no se toma). Se utiliza el aceite aromático que se extrae de las flores, además de aceites esenciales contiene otros principios activos que apoyan la acción analgésica y antiinflamatoria con ciertos bioflavonoides.

El aceite se puede usar solo o en cremas, pomadas, ungüentos que se aplican sobre la zona dolorida. Su uso está ampliamente reconocido para contusiones, traumatismos, golpes, dolor articular.

Existe esta expresión popular que dice: “¡Ni aunque me pidas árnica!”… para indicar que no nos insistan más, que no vamos a hacer caso a alguien. Se supone que “pedir árnica” se relaciona con una situación de gran apuro o dificultad… y es que el árnica se utiliza desde antiguo para aliviar el dolor por eso el refrán.