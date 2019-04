El cuerpo es sabio y busca constantemente nuestra salud

Respeta la naturaleza

Nuestro cuerpo realiza de forma inconsciente la mayor parte de sus procesos biológicos a fin de sobrevivir con la máxima salud posible. Es decir, lo hace lo mejor que puede incluso en condiciones desfavorables.

El cuerpo registra continuamente todo nuestro entorno, externo e interno, pero solo somos conscientes del 0,01%. El 99,99% de nuestra memoria es inconsciente: no sabemos que está ahí. Sin embargo, esa memoria inconsciente marca todo el tiempo nuestra salud, porque nuestro cuerpo la tiene siempre en cuenta y responde en consonancia.

El organismo adapta el funcionamiento de los órganos acorde con lo que tiene memorizado y lo que va registrando. El 99,99% de nuestras reacciones corporales son, pues, inconscientes (no hemos de pensar en ellas para que se produzcan) y provocadas por esos estímulos inconscientes.

La gran importancia de la memoria inconsciente

Así, cada acontecimiento emocional o mental –sea consciente o inconsciente, reciente o pasado– queda registrado en determinadas zonas de nuestra estructura.

Con el tiempo esto afectará a una zona cerebral concreta y, a través de sustancias como las hormonas o los neurotransmisores, pondrá en marcha mecanismos que modificarán el funcionamiento del cuerpo.

En la vida… y en la muerte

La actuación espontánea e inconsciente del organismo tiende a la supervivencia, o incluso a la muerte en las mejores condiciones posibles cuando es entendida como un proceso natural. Este funcionamiento inconsciente no solo es personal sino también colectivo, del medio que nos rodea y de la vida.

La mayoría de las fecundaciones se dan así en las mejores condiciones posibles. La mujer se siente atraída en su fase fértil por la apariencia más saludable, signo de un fuerte sistema inmunitario, e intenta desarrollar un feto en las mejores condiciones posibles para su viabilidad. Si no es así, el cuerpo o el inconsciente colectivo lo rechazan.

Respeto máximo a la naturaleza y a la vida

Sabemos muy poco de la vida y de la naturaleza. Deberíamos tener humildad para actuar con el máximo respeto en todo. Como médico, eso implica seguir la máxima hipocrática de no dañar ni estorbar a la naturaleza es su labor de perpetuarse. Entender claramente lo que va bien para la salud y lo que no, y no intentar enmendar a la naturaleza haciendo daño creyendo que hacemos un bien.

¡Qué bien nos vendría usar el 0,01% de consciencia que tenemos para entender, respetar y mejorar el 99,99% inconsciente de la vida! Para estar bien atentos y poder disfrutar cada instante de la inconsciente maravilla de la vida.