¿Mosca negra?, ¡camisa blanca!

En 1997, en Tarragona, se denunció la primera mordedura; este verano de 2021 serán decenas de miles las personas atacadas y muchas acabarán en urgencias debido a la intensidad de las molestias.

En realidad la mosca negra es un mosquito de pequeño tamaño, tanto que cuesta verlo (1,5 mm los ejemplares más pequeños), pero su cuerpo redondo ha hecho que le llamemos "mosca". Hay unas 2.000 especies de moscas negras y solo cinco muerden a los seres humanos.

Cómo reconocer la picadura de una mosca negra

Al igual que el mosquito común, las moscas negras necesitan sangre para poner huevos. Para conseguirla, muerden la piel y luego chupan la sangre. Una diferencia con el mosquito común es que no tienen trompa succionadora, las patas son más cortas y las alas más anchas.

Las moscas negras vuelan silenciosamente y generalmente no se percibe su contacto con la piel. Tampoco duele la mordedura, debido a que liberan un anestésico, sino la reacción inflamatoria posterior.

Al principio solo se puede ver un pequeño punto rojo con sangre, que puede fluir. Luego se forma una roncha alrededor de la lesión y la piel se enrojece.

La zona afectada duele y luego comienza a picar. Tanto la picazón como el dolor suelen ser más intensos que los de las picaduras de mosquitos comunes.

A veces se produce un hematoma y pueden desarrollarse pequeños bultos en la piel, edema o ampollas purulentas. El enrojecimiento y la hinchazón pueden alcanzar hasta lo diez centímetros de diámetro en las reacciones más intensas.

El tiempo que tarda en sanar una picadura de este tipo varía; en el mejor de los casos desaparece en unos días, pero puede durar varias semanas.

¿Puede transmitir enfermedades?

Cuando pica, la mosca negra deja en la herida su saliva, que contiene una mezcla de diferentes sustancias que provocan una reacción inflamatoria e inmunitaria por parte del organismo.

Como ocurre con la picadura de cualquier insecto, es posible una reacción alérgica que en el peor de los casos puede llegar a ser un shock anafiláctico, que requiere atención médica urgente.

En casos raros la mordedura puede infectarse debido a la contaminación de la herida con gérmenes. Este riesgo es mayor que en el caso de las picaduras del mosquito tigre o el mosquito común, porque la herida es de mayor tamaño.

En África y algunas zonas de América Central y del Sur, puede transmitir la larva de un gusano que puede causar problemas de salud importantes. Por ejemplo, si pica en un ojo puede ocasionar oncocercosis, una enfermedad parasitaria que si afecta a un ojo puede causar ceguera permanente, pero en España no se han producido este tipo de casos.

¿Qué hay que hacer ante una picadura de mosca negra?

El olor corporal y el sudor pueden atraerlos y tienen preferencia por la zona de la línea del pelo en la cabeza, los brazos y las piernas. No pueden morder a través de la ropa pero pueden colarse debajo de ella.

Si te pica una mosca negra, generalmente es recomendable desinfectar y enfriar el área inmediatamente con agua o una bolsa de hielo. Si no tienes nada de esto a mano, un poco de tu propia saliva te servirá hasta que puedas desinfectar el área.

Es muy importante no rascarse para que el veneno no se propague más por el cuerpo y no entren patógenos en la herida. Una tirita ayudará a proteger la picadura de la irritación externa.

Si es necesario, la hinchazón se puede tratar con una crema de cortisona o medicamentos antihistamínicos.

¿Cuándo hay que acudir al médico?

Los casos más graves se producen cuando se han sufrido bastantes mordeduras a la vez, lo que no es extraño porque la mosca negra forma nubes o enjambres.

En estos casos conviene ir al médico para que valore la reacción, y también si la víctima es un niño, sobre todo si la mordedura no ha mejorado en el plazo de 24 horas.

Síntomas como fiebre, dolor de cabeza, mareos o hinchazón de los ganglios linfáticos requieren atención médica.

¿Dónde se encuentran las moscas negras?

Las moscas negras se encuentran sobre todo a lo largo de los ríos. De hecho, una de las causas de que el año pasado aumentara el número de mordeduras fue porque no se limpiaron los cauces debido al confinamiento.

Las moscas negras ponen los huevos en hojas de plantas y hierbas acuáticas y en los márgenes de los ríos. Las larvas solo eclosionan en el agua y con temperaturas cálidas.

Las hembras de mosca negra prefierenatacar por la mañana o al final de la tarde. No pican por la noche, a diferencia del mosquito común.

Las principales víctimas de las moscas negras son los animales silvestres, las vacas, los caballos, las ovejas o los perros, pero no hacen ascos a los seres humanos.

¿Cómo te puedes proteger de la mosca negra?

Para la protección contra la mosca negra, se recomiendan medidas similares a las que se toman contra los mosquitos. Ten en cuenta los siguientes consejos: