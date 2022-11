Muelas del juicio que no llegan a salir nunca: qué es el fenómeno de la agenesia dental

Es cada vez más frecuente que haya personas que no llegan a desarrollar todas las piezas dentales, incluso teniendo, por lo demás, dentaduras excelentes. Ocurre especialmente con las muelas del juicio, aunque no son las únicas piezas definitivas que pueden no llegar a salir nunca. El fenómeno de la agenesia dental está tras esta curiosa tendencia.

Qué es la agenesia dental: cuando dejan de salir algunos dientes

El hecho de que una muela o diente no erupcione o aparezca en la boca puede deberse a varias causas: a que no exista, por factores genéticos, o bien a que no haya espacio suficiente para él, por lo que el diente se queda incluido en el hueso.

Los motivos por los que un diente existente no consigue encontrar espacio para salir son a su vez distintos:

una dirección desviada para su erupción;

para su erupción; la pérdida prematura del diente de leche;

dientes grandes ;

; dientes supernumerarios , es decir dientes de más , que impiden que el diente correspondiente erupcione correctamente;

, es decir , que impiden que el diente correspondiente erupcione correctamente; la presencia de quistes.

¿Por qué algunos dientes no llegan a formarse?

Si un diente o muela no existe se denomina agenesia. Los tipos de agenesias más frecuentes son:

las de las muelas del juicio , también llamadas cordales;

, también llamadas cordales; las de los segundos premolares inferiores ;

; las de los segundos incisivos superiores ;

; las de los segundos premolares superiores ;

; las de los incisivos centrales inferiores.

A partir del segundo mes de vida intrauterina se forman los esbozos de los dientes de leche. Y los definitivos, a partir del cuarto mes.

Para el desarrollo armónico del feto es importante que la madre siga una dieta equilibrada y evite los medicamentos y el alcohol , que pueden interferir en el desarrollo de los huesos maxilares y, por lo tanto, en la formación de los dientes.

El factor genético de la agenesia está comprobado pues existen estudios de embriología que determinan alteraciones de los genes encargados del desarrollo dentario.

Además, existe el factor de la evolución de la especie: cada vez se mastica menos y ya se sabe que lo que no se utiliza se va atrofiando de generación en generación.

De hecho, los dientes que desaparecen son los de "transición", o sea los dientes sin una función específica de desgarrar o triturar.

En el caso concreto de las muelas del juicio, acostumbran a faltar por una cuestión de adaptación, ya que la mandíbula no suele tener espacio para ellas.

¿Se puede prevenir la agenesia?

Los terceros molares o muelas del juicio erupcionan entre los 18 y 21 años.

Es imprescindible el diagnóstico precoz por parte del profesional, ya que la radiografia es el único método que permite descartar cualquier posible anomalía.

Como tratamiento de la agenesia, lo recomendable es mantener el espacio del diente ausente para poderlo reponer, ya que de otro modo los dientes adyacentes pueden rnoverse para cerrar el espacio.

En cualquier caso, se ha de tratar la causa que impide la erupción del diente definitivo.

La alimentación completa en vitaminas y minerales antes de un posible embarazo puede ser la mejor prevención.

Asimismo, es importante que de los tres a los seis años los niños sigan una dieta variada y mastiquen bien los alimentos para que el cambio de dientes temporales a definitivos se produzca bien.

Masticar alimentos duros y crujientes favorece el cambio.