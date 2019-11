Nadie explica a las mujeres lo que realmente es ser madre.

Te educan para cuidar, eso sí.

Te compran un carrito y un muñeco para que te responsabilices de él.

Porque pareciera que es tu única función en el mundo.

Nadie explica a las mujeres qué es la maternidad.

Te dicen que es lo mejor del mundo.

Que solo cuando seas madre lo entenderás.

Que por tus hijos, mueres y matas.

Pero no te dicen que puedes arrepentirte.

Que puedes sentirte mala madre.

Que puedes desesperarte.

Que puedes acumular tristeza porque a veces recuerdas qué era estar sola y sientes melancolía de tu vida anterior.

No te dicen que puedes tener sentimientos no tan bondadosos y que no pasa absolutamente nada.