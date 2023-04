El hígado es un órgano vital que realiza funciones esenciales para mantener nuestro cuerpo sano. Una de las más cruciales es la de descomponer las sustancias tóxicas y eliminarlas del cuerpo, algo que hace que sea el principal responsable de procesar y eliminar de nuestro organismo los medicamentos que consumimos.

Sin embargo, el hígado tiene sus límites y no puede procesar todo lo que ingerimos. Cuando se toman determinados medicamentos en dosis excesivas o durante períodos largos de tiempo, pueden causar daño hepático. Conviene conocer los peores medicamentos para el hígado y no recurrir a ellos a no ser que sea estrictamente necesario.

Son diversos los medicamentos que, tomados en exceso, pueden perjudicar el hígado y entre los más destacados están:

El paracetamol (también llamado acetaminofeno) es un medicamento muy popular para tratar el dolor o la fiebre. Es metabolizado en el hígado y en grandes cantidades (superiores a las dosis recomendadas) puede producir unas sustancias tóxicas (metabolitos tóxicos) que puede dañar las células del hígado.

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINES), como el ibuprofeno o el naproxeno, se utilizan para reducir la fiebre y la inflamación y aliviar el dolor . Pueden causar daño hepático y otros problemas gastrointestinales.

En cualquier caso, es importante recalcar que nunca debes dejar de tomar por tu cuenta los medicamentos recetados por el médico, ya que puede que en tu caso los beneficios que aportan sean más importantes que sus posibles riesgos.

Hay que mencionar también que las personas que tienen enfermedades hepáticas anteriores pueden tener un mayor riesgo de daño en el hígado causado por los medicamentos.

Mecanismos por los que se produce el daño hepático

El daño en el hígado provocado por los medicamentos puede ocurrir de diversas formas, como:

Toxicidad directa , es decir, hay medicamentos que son tóxicos para las células del hígado.

Por otro lado, también puede ocurrir que la persona sea alérgica a un medicamento o a sus componentes y la reacción alérgica provoque una inflamación y daño hepático.

Qué problemas en el hígado pueden causar los medicamentos

Los medicamentos pueden afectar de distintas maneras el hígado, en función del tipo de medicamento, la dosis y la duración.

Daño hepático : la exposición prolongada o en dosis excesivas de ciertos medicamentos puede dañar las células hepáticas y afectar la función del hígado. Esto puede causar i nflamación del hígado, fibrosis, cirrosis y, en casos graves, insuficiencia hepática .

Para reducir el riesgo de que esto ocurra (o cualquier otro efecto indeseado relacionado con los medicamentos) es fundamental no exceder la dosis ni el tiempo recomendados por el médico.

En general, el daño hepático se soluciona una vez se deja de ingerir los medicamentos. No obstante, en algunos casos el puede ser permanente e incluso llegar a poner en riesgo la vida.